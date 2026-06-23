SCC officialise la nomination de Bérénice Chassagne en tant que directrice des opérations du groupe depuis février 2026. A ce poste de Chief Operating Officer (COO), elle supervise les fonctions IT, RH et gestion des données clients (GDC), tout en définissant des standards à l’échelle du groupe. Elle pilote également la mise en place de gouvernances communes et la conduite de programmes de transformation transversaux entre différents pays.

« Son profil international, sa capacité à piloter des transformations complexes et son approche opérationnelle seront des atouts majeurs pour soutenir notre développement et consolider notre performance », commente Gaël Menu, le directeur général de SCC France, dans un communiqué.

Bérénice Chassagne dispose d’une double expertise financière et opérationnelle. Elle a débuté sa carrière chez KPMG en tant qu’auditrice, avant de rejoindre Atos où elle a travaillé pendant plus de vingt ans dans des domaines variés tels que l’audit, la gouvernance commerciale, la transformation et la stratégie. Avant de rejoindre le Groupe SCC, elle était directrice des opérations du groupe Talan depuis octobre 2024. Elle est diplômée de SKEMA Business School et HEC Paris.

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