L’éditeur allemand Thinkproject, spécialisé dans les logiciels SaaS pour la construction, l’ingénierie et la gestion d’actifs, annonce des partenariats avec Bleu et S3NS afin de proposer ses solutions dans des environnements de cloud de confiance en France.

L’objectif est de répondre aux exigences des grands projets réglementés, notamment dans les infrastructures, l’énergie, le secteur public ou l’industrie, où l’hébergement et la gouvernance des données deviennent des critères de sélection de plus en plus structurants.

« Les exigences de Trusted Cloud ne sont plus théoriques, elles sont désormais indispensables à la réalisation de projets d’infrastructure stratégiques en France », souligne dans un communiqué Olivier Colinet, Directeur des Produits et de la Technologie chez Thinkproject.

Rappelons que S3NS, filiale de Thales s’appuyant sur les technologies Google Cloud, dispose déjà d’une offre qualifiée SecNumCloud 3.2 et a créé une nouvelle société en mai pour proposer une offre équivalente en Allemagne. Bleu, coentreprise d’Orange et Capgemini autour des technologies Microsoft, poursuit de son côté son parcours de qualification qu’elle espère voir aboutir d’ici la fin 2026.

Fondé à Munich en 2000, Thinkproject s’est imposé comme l’un des principaux éditeurs européens de solutions de gestion du cycle de vie des actifs bâtis. Sa plateforme couvre notamment la gestion documentaire, le BIM, le suivi de chantier, la gestion contractuelle et l’exploitation des actifs.

L’éditeur revendiquait mi-2025 plus de 3.250 clients, 750.000 utilisateurs et plus de 700 collaborateurs dans une soixantaine de pays. En France, son ancrage a été renforcé en 2022 avec le rachat de Kairnial, éditeur lyonnais spécialisé dans les solutions collaboratives pour la construction.

Cette annonce s’inscrit dans une phase de repositionnement autour des plateformes de données pour les actifs construits. Thinkproject met aussi en avant une accélération sur l’IA et l’unification de ses solutions. Avec Bleu et S3NS, il ajoute désormais une brique souveraineté à son positionnement sur les grands projets français.