Champion français de l’ITSM (gestion des services informatiques), EasyVista poursuit l’enrichissement de sa plateforme par croissance externe. L’éditeur annonce l’acquisition de Konverso, à l’origine d’une plateforme d’IA conversationnelle et de création d’agents IA sans code. Créée en 2017 et basée à Paris, la société avait levé 2 M€ en 2019. Le montant de l’opération n’a pas été communiqué.

Konverso développe une plateforme d’agents IA destinée à automatiser des processus métier et de support à partir des données, outils et flux de travail existants de l’entreprise. Son approche no-code vise à permettre aux équipes de déployer rapidement des assistants spécialisés, sans recourir à des compétences informatiques poussées. La plateforme propose plusieurs dizaines d’agents préconfigurés et s’intègre avec EasyVista et aux autres grandes plateformes comme Microsoft, Atlassian et Service Now.

Avec cette acquisition, EasyVista entend proposer à ses clients un système agentique no-code, hébergé en Europe, sécurisé (certifié SOC 2 Type II) et directement intégré à sa plateforme IT unifiée. L’éditeur y voit un accélérateur pour ses 3.000 clients dans le monde, et plus particulièrement pour le marché français, à l’heure où les DSI cherchent à passer de l’IA conversationnelle à des automatisations opérationnelles dans leurs processus de services.

Cette opération intervient un peu plus d’un an après la prise de participation majoritaire d’EasyVista dans l’allemand OTRS Group, qui avait renforcé sa présence sur le marché germanophone. Soutenu par Eurazeo, l’éditeur français confirme ainsi sa volonté de s’imposer comme un acteur européen de référence de l’ITSM augmenté par l’IA.

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