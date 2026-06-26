L’éditeur de logiciels CRM pour les plateformes de services recrute Tifenn Dano Kwan au poste de Chief Marketing Officer (CMO) afin de piloter sa stratégie marketing mondiale.

Avant de rejoindre Zendesk, Tifenn Dano Kwan était la CMO d’Amplitude. Auparavant, elle a travaillé pendant près de dix ans en tant que CMO chez SAP Ariba et SAP Fieldglass. Elle a également occupé des postes de direction chez Collibra et Dropbox. 

Diplômée en droit de l’ICES, titulaire d’un master en gestion commerciale d’Audencia Business School ainsi que d’un diplôme en CMO Leadership de Kellogg Executive Education aux Etats-Unis, la française a débuté sa carrière chez IBM.

Le CEO de Zendesk, Tom Eggemeier, souligne « sa solide expertise dans la génération de pipeline, le pilotage du marketing par l’IA et l’alignement des fonctions go-to-market ». Zendesk a actuellement l’intention de mettre en oeuvre une ‘Autonomous Service Workforce’, une main-d’oeuvre dédiée au service, combinant des agents d’intelligence artificielle (IA), de l’automatisation et de l’expertise humaine.

Zendesk revendique un doublement de ses commandes liées à l’IA au cours de son exercice fiscal 2026. L’éditeur annonce être en passe de doubler à nouveau ce chiffre au cours de l’exercice 2027, pour atteindre plus de 400 millions de dollars.

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