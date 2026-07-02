Le lyonnais Qyyp (anciennement Thym Business) acquiert Instasys, un prestataire de services IP, filiale de l’opérateur Serveurcom et membre du groupe Resadia, situé au Mans, dans la Sarthe, et spécialisé dans les solutions de téléphonie et la sécurité des biens et des personnes.

Partenaire de Mitel, d’Alcatel et d’Ascom, Instasys se concentre notamment sur l’équipement des EHPAD. L’entreprise a été fondée en 2017 par Philippe Loret et Gilles Possidonio.

D’après Geoffroy Dubois, le PDG de Qyyp, cette vingtième opération de croissance externe renforce la présence de Qyyp dans l’Ouest de la France et complète son offre de connectivité. « Instasys dispose en effet d’un véritable savoir-faire sur la gestion des équipements pour les patients dans les établissements de santé (gestion domotique dans les chambres des patients, traçabilité des appels, etc.) », rappelle-t-il.

Les catalogues d’offres des deux sociétés vont fusionner. L’intégration opérationnelle d’Instasys au sein de Qyyp se fera sur une période de 12 à 18 mois. Elle débute par la fusion des catalogues de produits et de marques, puis des systèmes d’information et enfin des équipes. Les 15 employé·e·s d’Instasys vont rejoindre les plus de 160 membres de l’effectif de Qyyp réparti dans 13 agences en France et à l’Ile Maurice. Le montant de la transaction n’a pas été communiqué.