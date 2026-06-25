Microsoft accorde un nouveau sursis à Windows 10. L’éditeur a discrètement actualisé ses pages consacrées à la fin de support de son ancien système d’exploitation pour indiquer que les PC éligibles inscrits au programme Extended Security Updates (ESU) continueront à recevoir des mises à jour de sécurité critiques et importantes jusqu’au 12 octobre 2027. Jusqu’ici, cette couverture devait s’arrêter le 13 octobre 2026 pour les particuliers.

Microsoft avait provoqué un tollé en annonçant la fin des mises à jour de son système d’exploitation, alors que de nombreuses machines encore fonctionnelles ne peuvent pas migrer vers Windows 11 en raison des prérequis matériels imposés par l’éditeur. Selon le Public Interest Research Group, jusqu’à 400 millions d’ordinateurs dans le monde seraient incompatibles avec Windows 11.

En France, des associations comme Alternatiba, ANV-COP21, l’April, HOP – Halte à l’obsolescence programmée –, Que Choisir Ensemble et Zero Waste France se mobilisent depuis des mois pour dénoncer les conséquences sociales et environnementales de l’arrêt de Windows 10.

Dans une lettre ouverte publiée le 14 avril, Alternatiba et ANV-COP21 demandaient notamment à Microsoft de maintenir gratuitement les mises à jour de Windows 10 jusqu’en 2030 pour épargner aux ménages et aux professionnels le coût de la mise au rebut de millions d’ordinateurs encore fonctionnels. Une mobilisation matérialisée quelques jours plus tard, le 24 avril, par un rassemblement devant le siège de Microsoft France à Issy-les-Moulineaux, pour enterrer symboliquement les ordinateurs menacés par l’arrêt des mises à jour de Windows 10.

L’annonce de la prolongation du support de Windows 10 est donc accueillie comme une victoire par ces associations mobilisées contre l’obsolescence logicielle. Elle va permettre de donner davantage de temps aux particuliers pour migrer vers Windows 11 ou renouveler leur matériel. Pour les entreprises, le programme commercial ESU, qui prévoit une couverture allant jusqu’au 10 octobre 2028, reste inchangé.