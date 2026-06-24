La start-up grenobloise AlpSemi réalise un tour de table de 17 millions d’euros mené par le fonds français Yotta Capital, avec la participation des fonds californiens SE Ventures et Navitas Semiconductor ainsi que du luxembourgeois Cycle Group.

« Ce financement permet à AlpSemi de s’imposer comme un acteur industriel mondial dans le domaine de l’électronique de puissance », commente Frédéric Dupont, le directeur général d’AlpSemi (cf. photo), dans un communiqué. Créée en 2024, la jeune pousse grenobloise emploie une quinzaine de personnes et revendique d’ores et déjà un chiffre d’affaires d’un million d’euros.

La levée de fonds vise à soutenir le développement commercial à grande échelle de ses commutateurs de puissance à semi-conducteurs de nouvelle génération, conçus pour les disjoncteurs à semi-conducteurs (SSCB), eux-mêmes destinés aux bâtiments résidentiels et commerciaux, ainsi qu’aux centres de données d’intelligence artificielle (IA) fonctionnant en courant continu à 800 V. AlpSemi explique que les SSCB permettent de passer des systèmes électromécaniques traditionnels à une protection et une distribution de l’énergie contrôlées numériquement. Selon l’entreprise, cette transition engendre une électrification évolutive, une protection en temps réel des systèmes électriques, une meilleure efficacité énergétique et une fiabilité accrues.

« Notre approche d’ingénierie de bout en bout nous permet d’aller au-delà des améliorations incrémentielles et de redéfinir fondamentalement les technologies de protection électrique », assure Fabrice Letertre, le directeur technique d’AlpSemi. « Nos technologies à bande interdite large et ultra-large sont intrinsèquement évolutives sur l’ensemble de la chaîne de valeur des semi-conducteurs, ce qui permet un développement rapide du marché des disjoncteurs à semi-conducteurs ».

Dans un contexte où la demande en électricité s’accélère, en particulier avec l’augmentation des charges de travail liées à l’IA et l’adoption d’architectures à courant continu, AlpSemi est persuadée que les disjoncteurs à semi-conducteurs vont jouer un rôle central dans la gestion de l’électricité et l’accès à une alimentation électrique fiable.