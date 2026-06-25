OVHcloud a publié un chiffre d’affaires de 289,6 M€ au troisième trimestre de son exercice 2026, en croissance organique de 6,9%, contre 5,5% au premier semestre. Cette accélération, tirée par le cloud public, n’a toutefois pas suffi à rassurer les marchés : le titre a chuté de plus de 16% à la clôture.

Le cloud public confirme son rôle de moteur avec une progression de 20,2% à données comparables, à 65,6 M€, soit 22,7% du chiffre d’affaires. OVHcloud met en avant la forte acquisition de nouveaux clients sur les offres Starters, notamment VPS 2027, ainsi que l’accélération des segments Scalers et Corporate grâce à l’élargissement du catalogue et au déploiement des régions 3AZ de Paris et Milan. Le cloud privé, qui reste majoritaire avec 60,1% des revenus, progresse plus modestement de 4,0%, à 174 M€, tandis que le Webcloud avance de 2,0%, à 50 M€.

Sur neuf mois, le chiffre d’affaires atteint 844,9 M€, en hausse organique de 6,0%. La France, qui représente 48% des revenus, progresse de 5,8% au troisième trimestre, l’Europe hors France de 7,4% et le reste du monde de 8,6%. Le taux de rétention net ressort à 102%, signe que les dépenses des clients existants continuent de croître malgré les optimisations observées dans le Hosted Private Cloud.

OVHcloud confirme ses objectifs annuels : une croissance organique comprise entre 5% et 7%, une marge d’EBITDA ajusté supérieure à celle de 2025, des capex ajustés représentant 33% à 35% du chiffre d’affaires et un flux de trésorerie disponible positif. Le groupe met aussi en avant plusieurs initiatives : la réorganisation de sa force commerciale destinée aux entreprises, le projet d’acquisition de Gladia dans l’IA vocale, l’avant-première d’OVHai Workspace et la sélection du consortium DEEP, associant POST Luxembourg Group, OVHcloud et Clever Cloud pour fournir un cloud souverain aux institutions européennes.

La sanction boursière montre toutefois que les investisseurs attendaient davantage. Après un doublement du titre depuis le début de l’année, la publication a été jugée insuffisante au regard des attentes, malgré la confirmation des prévisions et la dynamique du cloud public.