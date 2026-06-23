Créé il y a seulement deux ans, Allianc3 s’est déjà fait une place de choix dans l’écosystème Salesforce français. Le cabinet de conseil pure player Salesforce spécialiste de la data et de l’IA agentique a réalisé 5,5 M€ de chiffre d’affaires en 2025 et revendique déjà pas moins de 86 consultants en mission chez ses clients. Et si sa croissance se poursuit au même rythme au deuxième semestre, il devrait atteindre le seuil des 140 consultants et passer le cap des 12 M€ de chiffre d’affaires à la fin de l’année. Une croissance supérieure à 100% qui devrait se maintenir au même niveau en 2027 et 2028, selon ses prévisions.

Cette trajectoire repose d’abord sur ses trois associés, Sandy Pardo, Patrick Bunand et Romain Zerbib, qui ont su capitaliser sur leurs précédentes expériences professionnelles pour convaincre une quinzaine de grands comptes – parmi lesquels AG2R La Mondiale et Meilleur Taux Placement – et une équipe de consultants expérimentés de les suivre dans l’aventure. Sandy Pardo, qui dirigeait la BU Salesforce – forte de 90 consultants – du cabinet de conseil FAO Consulting, apporte l’expertise Salesforce et grands comptes. Fondateur de l’ESN Ametix – qui a compté jusqu’à 500 collaborateurs avant qu’elle ne soit revendue à Docaposte il y a trois ans –, Patrick Bunand apporte son expérience entrepreneuriale et son expérience dans la structuration d’une ESN en forte croissance. Quant à Romain Zerbib, il apporte son ancrage historique dans la data.

Car, l’un des facteurs de son succès tient à l’articulation entre les expertises Salesforce, data et IA agentique. « On ne peut pas implémenter d’agents sur de la data qui n’est pas intelligente et propre », résume Sandy Pardo. Le cabinet applique également cette logique en interne, en ajoutant une couche d’IA à ses propres processus internes, comme par exemple la préqualification de CV. Une mise en pratique qui lui permet, selon sa dirigeante, de mieux comprendre les problématiques métiers qu’il adresse chez ses clients.

Allianc3 a par exemple déployé un agent IA destiné à automatiser une partie du processus de conformité après-vente pour Meilleur Taux Placement. Jusqu’ici, des collaborateurs devaient relire les transcriptions d’appels, croiser les documents contractuels et vérifier que les risques et alternatives avaient bien été présentés au client. L’agent lit désormais les transcriptions, croise les documents et produit un rapport de conformité en quelques minutes. Les équipes conformité ne traitent plus que les exceptions, ce qui génère un gain de temps immédiat et mesurable.

Pour se distinguer des grands intégrateurs, le cabinet mise sur l’expertise. Il intervient sur l’ensemble du cycle des projets, du cadrage à la livraison, mais avec une forte dimension conduite du changement. « Nos consultants sont également formateurs, souligne Sandy Pardo. L’objectif n’est pas de rendre les clients dépendants, mais au contraire de faire monter leurs équipes métiers en compétence sur Salesforce, jusqu’à les rendre autonomes dans l’usage quotidien de la plateforme ».

La croissance d’Allianc3 tient aussi à sa capacité à attirer et fidéliser des consultants expérimentés dans un marché où les profils Salesforce restent très recherchés. Sandy Pardo met en avant la relation de proximité que le cabinet a su tisser avec ses équipes : « On connaît leur histoire, ce qu’ils ont envie de faire, on sait sur quoi on veut les faire évoluer », explique-t-elle. L’enjeu est de leur donner des missions de qualité et l’accès à des projets stratégiques, notamment autour de l’IA. « Les consultants veulent se sentir utiles et surtout appréciés à leur juste valeur ».

Enfin, pour soutenir sa croissance, le cabinet a structuré très tôt sa gouvernance. Il s’est doté d’un comité de direction et d’un board auquel participent notamment Éric Benamou, fondateur de Talan, et Roland André, ancien directeur général de Docaposte. Leur rôle : apporter une vision de long terme et aider l’entreprise à industrialiser ses process.