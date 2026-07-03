Microsoft lance Frontier Company, une nouvelle entité chargée d’aider ses grands clients à passer des pilotes d’IA générative à des déploiements opérationnels à grande échelle. L’éditeur y consacrera 2,5 milliards de dollars et mobilisera 6.000 experts sectoriels et ingénieurs spécialisés.

Cette initiative reprend les codes du « forward deployed engineering » : des équipes techniques envoyées au plus près des métiers pour concevoir, intégrer et améliorer les systèmes d’IA avec les clients. Microsoft veut ainsi répondre à l’un des principaux freins actuels du marché : transformer les promesses de productivité de l’IA en gains mesurables.

Frontier Company sera dirigée par Rodrigo Kede Lima et s’appuiera sur l’écosystème de partenaires de Microsoft, notamment Accenture, Capgemini, EY, KPMG et PwC. L’entité devra combiner ingénierie IA, expertise sectorielle, conduite du changement, gouvernance, sécurité et maîtrise des coûts, avec une attention particulière portée à la protection des données et de la propriété intellectuelle des clients.

Microsoft insiste également sur l’ouverture de son approche. L’objectif n’est pas de limiter les entreprises aux seuls modèles d’OpenAI, mais de leur permettre de combiner différents modèles — propriétaires, open source ou spécialisés — selon les usages, les contraintes sectorielles et les exigences de performance.

L’annonce confirme le déplacement de la bataille de l’IA d’entreprise vers l’intégration et l’industrialisation. Elle intervient deux jours après qu’AWS ait annoncé un investissement d’un milliard de dollars pour une nouvelle entité similaire de déploiement avancé. En mai, OpenAI a lancé l’OpenAI Deployment Company avec un budget initial de 4 milliards de dollars, tandis qu’Anthropic créait également une co-entreprise de services. Tous cherchent désormais à prouver que l’IA peut dépasser le stade des expérimentations pour produire des résultats concrets.

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