TD Synnex Datech, la division de TD Synnex spécialisée dans les logiciels de conception (CAO), annonce le lancement en Europe du programme Autodesk Scale Partner. Déjà mis en œuvre en Amérique du Nord, ce dispositif sera proposé à une sélection de partenaires Autodesk stratégiques opérant dans plusieurs pays.

L’objectif est d’accompagner l’évolution du channel vers des modèles plus industrialisés, automatisés et pilotés par la donnée. Datech mettra notamment à disposition son portail partenaires, ses capacités de devis et de traitement de commandes automatisés, ainsi que des transactions pilotées par API.

« Le programme Scale Partner représente une étape clé dans l’évolution du réseau de distribution d’Autodesk, qui passe des modèles de volume traditionnels à des cadres plus évolutifs, axés sur le numérique et alignés sur les partenaires », commente dans un communiqué Jaap Smit, vice-président senior Monde de Datech chez TD Synnex (photo).

Le programme vise à aider les partenaires à développer leur activité Autodesk sur plusieurs marchés, à améliorer le suivi de leurs performances, à renforcer les renouvellements et à accroître leur rentabilité. Datech mobilisera en complément ses équipes européennes de marketing et d’accompagnement des partenaires pour accélérer leur activation.

« Le lancement du Scale Partner Program avec TD Synnex Datech constitue une étape majeure dans le développement de l’écosystème de partenaires Autodesk », ajoute Pilkku Munte, Senior Director EMEA Partner Sales chez Autodesk. « Ce programme a été conçu pour favoriser l’innovation portée par le cloud et l’intelligence artificielle, et nous sommes enthousiastes quant aux perspectives qu’il ouvre à nos partenaires et à leurs clients. »

Présente dans 24 pays européens et forte de plus de 25 ans d’expérience dans la distribution CAO, TD Synnex Datech entend ainsi combiner approche centralisée et exécution locale. Initialement dédiée à Autodesk, la division a depuis élargi son offre de solutions CAO avec Dassault Systèmes et Trimble.