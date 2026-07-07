Le groupe toulousain EFIS d’entreprises spécialisées dans l’ingénierie à forte valeur ajoutée est racheté par l’ESN francilienne Audensiel, soutenue par les fonds Sagard et Capza.

Pour mémoire, le groupe EFIS comprend iTekway Occitanie et iTekway Ile-de-France, deux entreprises adaptées qui incluent dans leurs effectifs 75% de consultant·e·s en situation de handicap. A elles deux, Tekway Occitanie et iTekway Ile-de-France réalisent un chiffre d’affaires de plus de 5 millions d’euros en 2026. 

« 18 ans après la création de l’entreprise, je cherchais un repreneur engagé dans le même sens sociétal qu’EFIS Groupe. Le choix d’Audensiel répond au cahier des charges que j’avais construit : RSE, valeurs humaines, innovation et évolution technologique, expertise, solidité », déclare Catherine Huard-Lefin, la fondatrice et directrice générale d’EFIS (cf. photo). « En tant qu’entreprise animée par une mission, Audensiel est profondément engagée en faveur de l’inclusion par la technologie », ajoute Nicolas Pacault, le fondateur et président du repreneur Audensiel, dans un communiqué.

La centaine de collaborateur·rice·s d’iTekway va rejoindre les 3.500 personnes travaillant pour Audensiel. Alexandre Lafosse, directeur associé d’Audensiel, assurera le pilotage et l’intégration d’iTekway aux côtés de Catherine Huard-Lefin.

Le communiqué précise qu’une trentaine de recrutements est anticipée en Occitanie et en Ile-de-France au cours des deux prochaines années.

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