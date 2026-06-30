Board of Cyber embauche Vincent Durand en qualité de directeur technique adjoint. A ce poste, il renforce l’encadrement technique des équipes et les standards de développement. Il a également pour mission d’accompagner l’accélération technologique des solutions, notamment le développement de fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle (IA).

Fort de plus de 20 ans d’expertise dans l’ingénierie logicielle, Vincent Durand a débuté sa carrière au sein de Netapsys où il a été développeur, responsable de pôle puis architecte logiciel et membre de la direction technique. Il est devenu consultant indépendant en 2018, accompagnant de grandes organisations du secteur public.

« Son expérience de l’ingénierie logicielle et sa maîtrise des environnements complexes seront des atouts importants pour accompagner notre développement », souligne Sylvain Lefeuvre, directeur général adjoint de Board of Cyber depuis mars dernier. « Cette nomination traduit notre volonté de consolider nos fondations technologiques afin de soutenir la montée en performance de nos solutions dans le contexte de forte croissance de Board of Cyber ».

Jeune pousse française fondée en 2022 à Sèvres, dans les Hauts-de-Seine, Board of Cyber est spécialisée dans la gestion du risque cyber via des solutions SaaS totalement automatisées. Forte de 45 collaborateur·rice·s, elle revendique plus de 500 clients.