Skello, éditeur d’une plateforme RH destinée aux équipes de terrain, annonce un financement de 200 M€ mené par Bridgepoint Development Capital, qui devient son principal actionnaire minoritaire. Les fondatrices, l’équipe dirigeante et les investisseurs historiques Partech et XAnge réinvestissent à cette occasion, tandis que le management renforce sa participation au capital.

Créé en 2016 par Quitterie Mathelin-Moreaux et Emmanuelle Fauchier-Magnan, Skello couvre notamment la planification, la gestion administrative, le suivi du temps de travail, la conformité et la préparation de la paie. L’entreprise revendique 30.000 entreprises clientes, 700.000 utilisateurs quotidiens en France, en Espagne, au Benelux et en Italie, plus de 400 collaborateurs et des revenus annuels récurrents (ARR) supérieurs à 50 M€. Elle indique avoir atteint la rentabilité en 2025.

Cette opération doit permettre à Skello de consolider sa position en France, d’accélérer son expansion européenne et d’élargir le périmètre fonctionnel de sa plateforme. L’éditeur prévoit également des investissements dans l’IA, des opérations ciblées de croissance externe et le recrutement de 100 personnes en 2026, principalement dans les équipes tech, produit et commerciales, à Paris, Lille et Barcelone.

Skello entend ainsi passer d’un outil de gestion des plannings à une plateforme RH plus intégrée pour les équipes de terrain. L’éditeur met notamment en avant Skello Assistant, son agent IA lancé en 2025, ainsi que des fonctions de planification automatisée, de détection d’anomalies et d’automatisation de tâches RH répétitives. L’opération s’inscrit dans un marché européen encore fragmenté, où Skello ambitionne de jouer un rôle de consolidateur.

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