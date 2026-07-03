L’aéroport de Bordeaux choisit PI Chat en tant qu’outil d’IA générative d’entreprise plutôt qu’une solution grand public comme OpenAI ou Microsoft. La solution du groupe Piman a été retenue parmi quarante candidatures, notamment pour sa frugalité et sa conformité avec la directive européenne NIS2. Parmi les questions posées lors de l’appel d’offre public : où sont hébergées les données, qui peut y accéder, comment protéger les informations sensibles, comment maîtriser les coûts.

« La vraie rupture de PI Chat, c’est sa frugalité », affirme Robin Mallecourt, le directeur général associé de Piman AI. « Là où les IA grand public imposent des modèles lourds et coûteux, nous offrons la même puissance avec une fraction des ressources ».

Piman est un groupe de conseil français spécialisé dans les environnements critiques. Sa solution souveraine et respectueuse des informations sensibles peut être déployée en mode SaaS ou on-premise. Elle peut être entraînée de manière cloisonnée, sur les données de chaque organisation, pour répondre à des usages concrets : recherche documentaire, assistant conversationnel interne, veille personnalisée, automatisation, conformité ou transmission des savoir-faire.

La solution a été déployée dans l’aéroport de Bordeaux à partir de février 2026. « Cette démarche a été pensée dans une logique de co-construction, en associant étroitement nos équipes métiers, informatiques et innovation afin de développer une solution pleinement intégrée à nos pratiques tout en garantissant la souveraineté de nos données », souligne Pierre-Yves Brault, le chef de service informatique, télécoms & systèmes industriels de Bordeaux Aéroport.

Le communiqué précise que « PI Chat couvre les usages attendus d’un chatbot, de la reformulation à la traduction en passant par l’analyse et l’extraction d’informations. Le module réunion transforme un enregistrement audio, issu d’une visioconférence ou d’un échange physique, en compte-rendu détaillé et exploitable. La recherche documentaire permet à PI Chat de répondre en s’appuyant sur l’ensemble de la documentation interne de l’aéroport, des normes aux livrets d’accueil ».