Le VAD français Feeder, basé à La Ciotat, va commercialiser la plateforme Prism de gestion des accès à privilèges (PAM) de l’éditeur parisien en cybersécurité Heimlane, auprès de son réseau de revendeurs et de fournisseurs de services gérés (MSP) en France, au Maroc, au Sénégal et au Moyen-Orient (Dubaï).

La plateforme Prism vise à protéger les identifiants et maîtriser les accès aux systèmes sensibles. Le gestionnaire de mots de passe, Vault, s’appuie sur une architecture zero-knowledge. La solution de gestion des accès à privilèges (PAM), baptisée Realm, enregistre les sessions des comptes les plus sensibles. Heimlane assure que le tout est hébergé en France et en Allemagne, « dans une logique de souveraineté des données de bout en bout ».

« Notre catalogue privilégie les éditeurs souverains, français et européens. Heimlane y comble un manque réel : une plateforme française couvrant à la fois la gestion des mots de passe et celle des accès à privilèges, deux besoins que nos partenaires nous remontent en permanence. Son modèle 100% indirect, inscrit jusque dans le produit, est rare sur ce marché; c’est exactement le type d’éditeur avec lequel nous voulons construire », déclare Claude-Michel Pageault, le président de Feeder, dans un communiqué.

« L’ouverture d’un premier distributeur est un moment important pour un éditeur », ajoute Laurent Gentil, le fondateur de Heimlane. Ce dernier indique avoir retenu Feeder en tant que premier distributeur à valeur ajoutée « pour sa maîtrise des revendeurs et des MSP de proximité, et pour sa capacité à les accompagner sur un marché qui ne partage pas toujours la culture du channel ».

Le marché de la gestion des accès à privilèges est en forte croissance, à raison de 21 à 24% par an. Heimlane estime que les PME et ETI restent sous-équipées en France alors même que la transposition française de la directive NIS2 porte à environ 15.000 le nombre d’entités soumises à des obligations de sécurité renforcées.