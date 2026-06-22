Dell Technologies annonce la nomination de Guillaume de Landtsheer au poste de directeur général de sa filiale française. Il succède à Anwar Dahab, qui avait repris la direction de Dell Technologies France en septembre 2023, après avoir déjà occupé cette fonction entre 2015 et 2017.

Guillaume de Landtsheer rejoint Dell Technologies après sept années passées chez NetApp, dont il avait pris la direction française en 2019. Il avait auparavant occupé des responsabilités commerciales et managériales chez Workday, Microsoft, Vignette et Highdeal, après avoir débuté sa carrière dans l’entrepreneuriat.

Cette nomination intervient alors que Dell Technologies entend capitaliser sur l’accélération des projets d’intelligence artificielle dans les entreprises. Le constructeur met en avant un portefeuille couvrant les infrastructures, le cloud et la cyber-résilience, avec l’ambition d’accompagner les organisations dans le déploiement et le passage à l’échelle de leurs initiatives IA.

Dans un message publié sur LinkedIn, Guillaume de Landtsheer souligne vouloir s’appuyer sur les équipes françaises et l’écosystème de Dell Technologies pour accélérer la croissance, renforcer la présence de l’entreprise sur le marché français et aider les organisations à transformer leurs projets IA en résultats opérationnels. De son côté, Anwar Dahab a annoncé son départ de Dell Technologies après vingt-six ans au sein du groupe, indiquant vouloir se consacrer à des priorités personnelles.