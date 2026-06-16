La filiale française du géant japonais des télécommunications KDDI vient d’intégrer la solution de virtualisation open source de Vates VMS. Elle explique ce choix par volonté de réduire sa dépendance aux technologies propriétaires et d’éviter ainsi une hausse des prix subie.

« Au-delà de l’aspect technologique, nous cherchions avant tout à préserver notre liberté d’évolution », souligne Régis Karakozian, le directeur cloud de KDDI France (cf. photo), dans un communiqué. « Il est essentiel de pouvoir faire évoluer nos services sans dépendre des choix ou des contraintes imposés par un éditeur. Cette capacité d’adaptation constitue aujourd’hui un véritable avantage concurrentiel ». Et d’ajouter que deux principaux critères ont guidé son choix : la gestion concrète de la haute disponibilité (HA) et la qualité du support technique de Vates.

KDDI France précise avoir opté pour un déploiement progressif de la solution et la réutilisation de son matériel existant. Elle indique que les données qui lui sont confiées sont hébergées dans l’un de ses quatre centres de données implantés en France et opérés par Telehouse, également filiale du japonais KDDI.