Comme chaque année, l’éditeur californien de solutions e-commerce B2B et open source distingue ses partenaires les plus performants. Lors de l’édition 2026 de cet événement annuel, le 11 juin dernier à Paris, les récompenses ont été attribuées dans quatre catégories : architecture, satisfaction client, spirit et vision stratégique.

Le prix architecture a été attribué à l’ESN open source Smile, en reconnaissance de son expertise technique et de sa capacité à mener des projets d’envergure internationale.

Le prix de la satisfaction client a été remis à l’intégrateur Synolia pour la qualité constante de son accompagnement et de son orientation client.

Le prix Spirit a été attribué conjointement à trois partenaires : 25 Carat, DataArt et Turbine Kreuzberg. Il récompense leur implication au rayonnement de la marque OroCommerce dans leurs marchés respectifs.

Enfin, le francilien Ekino a reçu le prix vision stratégique en tant que partenaire « capable d’aller au-delà de l’intégration technologique pour devenir un véritable conseiller de transformation auprès de ses clients ».