Après Anthropic, OpenAI se voit à son tour contraint de limiter la diffusion de ses modèles les plus avancés. L’éditeur a annoncé le lancement en accès restreint de GPT-5.6, sa nouvelle génération de modèles frontières, dont la disponibilité est, dans un premier temps, réservée à un nombre limité de partenaires et d’organisations de confiance.

La famille GPT-5.6 se compose de trois modèles : Sol, présenté comme le nouveau modèle amiral d’OpenAI ; Terra, positionné comme une option plus économique et Luna, conçu pour les usages à fort volume nécessitant davantage de rapidité que de profondeur de raisonnement. Mais contrairement aux lancements précédents, OpenAI ne procède pas immédiatement à une mise à disposition large auprès des utilisateurs de ChatGPT, de Codex et de son API.

Dans sa note de présentation, l’entreprise indique avoir présenté en amont les capacités du modèle au gouvernement américain et avoir accepté, à sa demande, de commencer par une phase de prévisualisation limitée. Les partenaires retenus ont été partagés avec les autorités américaines. OpenAI précise néanmoins vouloir rendre GPT-5.6 plus largement disponible « dans les prochaines semaines ».

Cette décision intervient quelques jours seulement après une mesure plus brutale visant Anthropic, qui a suspendu l’accès à ses modèles Claude Fable 5 et Claude Mythos 5 à la suite d’une directive américaine de contrôle des exportations.

Ces deux épisodes confirment que les modèles frontières sont désormais considérés comme des actifs stratégiques, dont la diffusion peut dépendre d’arbitrages de sécurité nationale. Pour les entreprises européennes, c’est un rappel que la dépendance aux grands modèles étasuniens devient aussi un sujet de continuité d’accès, au-delà des seules questions d’hébergement des données ou de localisation des infrastructures.