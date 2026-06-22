Partant du principe que le matériel informatique peut encore fonctionner longtemps après la fin du support constructeur, Evernex va prochainement prendre en charge des références de Cisco et HPE dont le support constructeur s’arrête cet été : les HPE ProLiant ML30 G9, les Cisco ASA 5500 Security Appliances et les Cisco 9500x linecards and fabric modules et les Cisco Small Business RV Series.

La date de fin de support (EOSL) des HPE ProLiant ML30 G9 est prévue le 19 août 2026. Celle des Cisco ASA 5500 Security Appliances et les Cisco 9500x linecards and fabric modules est annoncée pour le 31 août 2026. Enfin, celle des routeurs Cisco Small Business RV Series est prévue pour le 30 septembre 2026.

Le spécialiste français de la tierce maintenance informatique indique mettre à disposition des entreprises une base de données EOSL pour vérifier si certains de leurs équipements peuvent encore bénéficier d’un support. Il précise vouloir continuer à fournir des informations régulières liées aux principales échéances de fin de support du marché pour leur permettre d’anticiper les évolutions de support de leurs infrastructures critiques et prolonger l’exploitation de leurs infrastructures.

« Dans les environnements datacenter et réseaux, de nombreux équipements continuent d’être exploités plusieurs années après les échéances EOSL notamment dans les infrastructures de production, les environnements de secours, les architectures réseau ou les plateformes de stockage », rappelle l’entreprise dans un communiqué. « Les échéances EOSL représentent avant tout un enjeu d’anticipation pour les directions informatiques. L’objectif consiste à accompagner les entreprises dans la continuité opérationnelle de leurs infrastructures et dans la gestion de leur cycle de vie afin de leur proposer une gestion intelligente de ces ressources », affirme Cédric Fourgous, vice president Technical Operations chez Evernex.

Pour mémoire, Evernex dispose de plus de 3,4 millions de pièces en stock dans le cadre de ses activités de maintenance et de support des infrastructures IT (cf. photo). Le groupe a quantifié avoir évité 123.990 tonnes de CO₂ grâce au réemploi, avoir laissé 475.000 tonnes de minerai non extraites. Il rappelle que 95% des déchets informatiques sont recyclables et que 80% des équipements IT peuvent être reconditionnés.

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