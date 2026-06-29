Alors que le géant japonais SoftBank promet d’investir entre 45 et 75 milliards d’euros en France d’ici à 2031 pour coordonner un réseau de datacenters dédiés à l’IA d’une puissance allant de 3 GW à 5 GW, un nouveau rapport de l’Institut pour l’eau, l’environnement et la santé de l’ONU révèle que la consommation d’électricité des centres de données d’IA pourrait tripler d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 2023 et atteindre 945 térawattheures (TWh) d’électricité environ à l’échelle mondiale.

La France attire les investissements en IA pour son électricité à bas coût mais, comme le vivant, les infrastructures françaises ont été mises à rude épreuve ces derniers jours par les températures anormalement élevées liées au changement climatique. A titre d’exemple, 120.000 foyers dans le Finistère ont été privés d’électricité pendant plusieurs jours en pleine canicule suite à l’explosion d’un transformateur. Au cours de la même période, après l’arrêt du réacteur nucléaire de Golfech en Tarn-et-Garonne le 22 juin à cause des fortes chaleurs, EDF a également stoppé ceux du Bugey dans l’Ain et de Nogent-sur-Seine dans l’Aube le 25 juin du fait de la canicule.

Selon le rapport de l’ONU, les centres de données dédiés à l’IA ont également consommé 4.500 milliards de litres d’eau douce dans le monde en 2025. Cette consommation d’eau pourrait atteindre entre 4,2 et 6,6 milliards de mètres cubes par an d’ici à 2027. A l’horizon 2030, il pourrait grimper jusqu’à 9 milliards de m3 d’eau douce, soit l’équivalent des besoins annuels du 1,3 milliard de personnes qui vivent en Afrique subsaharienne.

Dans un contexte d’urgence climatique, avec les épisodes caniculaires historiques qui se multiplient, se pose désormais la question du conflit d’usage.

Aux Etats-Unis où la construction de datacenters est bien plus avancée qu’en Europe, avec plus de 4.000 centres de données, une enquête récente menée par Reuters/Ipsos auprès de 4.531 personnes révèle que 64% du panel se montre désormais sceptique face à l’expansion des centres de données dédiés à l’IA. 86 moratoires de projets de construction de datacenters sont actuellement en cours dans 35 Etats du pays.