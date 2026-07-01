Alcatel-Lucent promeut Moussa Zaghdoud en qualité de vice-président exécutif des infrastructures, plateformes et services (IPS) et chief technology officer (CTO). A ce double poste, il a pour mission de piloter la stratégie des produits, infrastructures et plateformes, avec une responsabilité de bout en bout sur la performance et l’accélération des offres IA, cloud souverain et communications numériques.

Un communiqué précise que cette nomination intervient dans une volonté d’accélérer la transformation stratégique de l’entreprise. La nouvelle division IPS vise à « accélérer son développement dans les infrastructures alimentées par l’IA, les plateformes cloud et les services numériques ».

Chez Alcatel-Lucent Enterprise (ALE) depuis plus de 12 ans, Moussa Zaghdoud a créé Rainbow, la plateforme collaborative d’ALE. 

 

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