L’éditeur danois spécialisé dans la sauvegarde de données des applications SaaS recrute John Fakhory au poste de directeur commercial France & Ibérie afin de succéder à Thierry Bedos, qui part à la retraite. A ce poste, John Fakhory a pour mission de piloter la croissance commerciale de Keepit en France, en Espagne et au Portugal, « en définissant et en exécutant la stratégie go-to-market, en accompagnant les équipes commerciales et en renforçant la présence de l’entreprise sur ces marchés », selon les termes du communiqué. John Fakhory reportera directement à Soren Lindkvist, le vice-président EMEA de Keepit.

« Les organisations doivent pouvoir sécuriser leurs environnements cloud, garantir l’accès à leurs données et conserver leur maîtrise opérationnelle. Mon objectif sera de contribuer à la croissance de Keepit en France et en Ibérie, tout en consolidant les relations avec les clients, les partenaires et les équipes locales », précise John Fakhory.

Fort de plus de 15 ans d’expérience dans la vente, le management commercial et la direction d’activités, John Fakhory était Country Manager France chez Scalapay depuis janvier 2024 avant de rejoindre Keepit, Il a également occupé plusieurs fonctions de direction commerciale, notamment en tant que Regional Sales Director France chez Zscaler entre 2022 et 2023, Interim Sales Director France puis Large Enterprise Account Executive chez Sprinklr de 2019 à 2022, directeur des ventes Europe du Sud chez Fuze de 2016 à 2019, ainsi que VP des ventes France & Belgique et directeur des ventes France chez SCT Telecom de 2013 à 2016. Il est titulaire d’un Master 2 en Commerce International de l’Université Paris 13.