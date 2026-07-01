En Irlande où les datacenters consomment déjà 20% de l’électricité du pays et 50% de sa capitale Dublin, Equinix teste deux générateurs alimentés à l’hydrogène dans l’un de ses centres de données à Blanchardstown, dans la banlieue de Dublin.

Ce déploiement pilote de la société d’infrastructure IT cotée au Nasdaq est destiné aux systèmes critiques de secours, alors que la capacité de production d’électricité du pays arrive à saturation. Il est mené pour une durée de 12 semaines, en collaboration avec ESB, l’équivalent irlandais d’EDF, et GeoPura, un fournisseur britannique d’hydrogène issu de sources renouvelables. Equinix veut tester cette alternative aux groupes électrogènes fonctionnant au diesel ou au gaz.

Equinix explique que ces générateurs alternatifs, fonctionnant en parallèle, sont installés dans des unités de la taille d’un conteneur maritime. Ils alimentent les systèmes de refroidissement du site, améliorant ainsi son efficacité énergétique, pour parvenir à un PUE (Power Usage Effectiveness) de moins de 1,3 et produisant moins de nuisance sonore. Plus le PUE est proche de 1,0, plus l’installation est efficace du point de vue énergétique.

« Reposant sur une technologie de piles à combustible à membrane échangeuse de protons (PEM) associée à une alimentation sans interruption (UPS), les unités d’alimentation à hydrogène sont capables de réagir en temps réel aux variations de capacité du réseau et de s’activer lorsque nécessaire, fournissant jusqu’à un demi-mégawatt de puissance continue », précise le communiqué. « Ces unités à pile à combustible à hydrogène sont évolutives jusqu’à 50 MW et peuvent répondre aussi bien à des besoins d’alimentation de secours que d’alimentation principale. Lors de son utilisation, le système ne génère que de l’eau et de la chaleur ». Et d’ajouter : « A terme, la chaleur résiduelle générée par le système pourrait être valorisée dans le cadre de projets de chauffage urbain tandis que l’eau produite pourrait être réutilisée au sein des systèmes de refroidissement du site afin de réduire la consommation d’eau du réseau et d’améliorer l’efficacité opérationnelle ».