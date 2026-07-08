Avec la généralisation de la facture électronique, les intégrateurs de solutions de gestion font face à une réalité très concrète : tous les clients doivent se préparer, mais tous les systèmes d’information ne seront pas prêts.

Certains disposent d’un ERP standard, récent et bien maintenu. D’autres s’appuient sur un ERP ancien, un logiciel métier spécifique, une gestion commerciale développée sur-mesure, ou encore un environnement hybride dans lequel la comptabilité est connectée, mais pas l’ensemble du cycle de facturation.

Dans ce contexte, une question se pose pour les revendeurs ERP et intégrateurs : comment accompagner l’ensemble de son parc client, y compris les entreprises qui ne rentrent pas dans les cas standards ?

Un parc client rarement homogène

Sur le terrain, les intégrateurs le savent : un parc client n’est jamais totalement uniforme. Il y a toujours ce client équipé d’un ERP trop ancien pour être couvert par une connexion standard. Celui qui utilise un logiciel métier peu répandu pour générer ses factures. Celui dont l’outil sait produire du Factur-X, de l’UBL ou du PEPPOL, mais qui n’est pas directement connecté à une PA. Ou encore celui dont la comptabilité est raccordée, tandis que la gestion commerciale reste à part.

Ces situations ne sont pas marginales. Elles représentent souvent les dossiers les plus complexes à traiter, mais aussi les plus importants à sécuriser. Pour l’intégrateur, l’enjeu est majeur : éviter de laisser une partie de ses clients sans réponse adaptée, tout en limitant la multiplication de développements spécifiques, difficiles à maintenir dans le temps.

Les connexions standards couvrent une grande partie des besoins

Jusqu’à présent, TEDD & Esker répondait déjà à une large part des cas d’usage grâce à son connecteur TEDD. Celui-ci permet de connecter la solution en temps réel aux principaux ERP du marché, parmi lesquels Sage 100, Sage FRP1000, Sage X3, EBP, Pennylane ou Microsoft Dynamics 365 Business Central. Le détail des versions compatibles ici.

Pour les entreprises équipées de ces environnements, cette approche permet de structurer les échanges entre l’ERP, la Solution Compatible et la PA. Elle facilite la gestion des factures clients et fournisseurs dans un cadre connu, industrialisé et simple à déployer.

Le vrai sujet : connecter aussi les systèmes d’information complexes, au-delà du standard

Avec son innovation « Source Flex », l’éditeur Flowwa cherche à répondre à cette zone grise du marché : les entreprises qui doivent se conformer à la facture électronique, mais dont le SI ne permet pas une connexion directe via les canaux standards.

Concrètement, Source Flex augmente les capacités du connecteur TEDD, et permet d’aller chercher des données dans de nouvelles sources : fichiers structurés, bases de données, API propriétaires, flux d’impression, dossiers locaux, SFTP ou logiciels métiers non connectables. En combinant un agent IA de transformation de données et un workflow intégré, ces données peuvent ensuite être transformées dans le format attendu par TEDD & Esker, flux entrants ou sortants, puis intégrées dans le processus de contrôle, de validation et de transmission vers la PA.

Faire du sur-mesure sans multiplier les développements spécifiques : une nouvelle marge de manœuvre pour les revendeurs ERP

La difficulté n’est pas d’identifier les cas au-delà du standard, mais de les traiter de manière suffisamment industrialisée pour qu’ils restent viables économiquement, techniquement et opérationnellement.

Pour un intégrateur, cette approche low code ouvre une réflexion plus large : comment accompagner non seulement les clients les plus simples à raccorder, mais aussi ceux dont le SI est plus hétérogène ?

La réponse ne repose pas uniquement sur la conformité réglementaire. Elle touche aussi à la capacité de l’intégrateur à rester l’interlocuteur expert de référence de ses clients, y compris lorsque les environnements sont vieillissants, composites ou atypiques.

Dans un marché où toutes les entreprises doivent avancer sur la facture électronique, la couverture fonctionnelle ne suffit plus. La capacité à connecter les bons flux, depuis les bonnes sources, devient un sujet central. Tout comme distribuer une solution pérenne qui prépare déjà l’après RFE.

Autrement dit, l’enjeu n’est plus seulement d’adresser les 80 % de cas standards. Il est aussi de trouver une réponse structurée pour les 20 % restants.

Flowwa met en œuvre un parcours d’accompagnement sur mesure pour ses intégrateurs via un programme dédié pour mettre en œuvre TEDD & Esker, la solution la plus connectée du marché : en savoir plus.