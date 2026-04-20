L’accélération de la transformation numérique des entreprises les amène à moderniser en continu leur SI et applications et à intégrer les dernières technologies du marché à l’image de l’IA pour rester compétitives. Dans ce contexte, s’appuyer sur des infrastructures robustes est un impératif stratégique. C’est précisément pour répondre à ce besoin que les datacenters sont aujourd’hui des actifs stratégiques à protéger avec la plus grande attention. Ils sont en effet un véritable centre névralgique au service de l’hébergement et du bon fonctionnement des SI des entreprises. Nous pourrions aussi évoquer les enjeux de souveraineté.

Avoir une politique de protection à 360° des datacenters

Lorsque l’on évoque le sujet de la sécurité dans les datacenters, différents aspects sont spontanément évoqués : la cybersécurité, la sécurité des accès physiques… Si ces sujets sont bien évidements stratégiques, ils doivent être complétés par d’autres dispositifs tout aussi importants, notamment celui lié aux risques d’incendies et aux pannes d’origine électrique. En effet, un incendie aura des conséquences tout aussi catastrophiques, voire plus importantes qu’une cyberattaque. Parmi les dégâts majeurs possibles, nous pouvons évoquer une indisponibilité des services, une perte de données, un arrêt de la production…

Repenser sa gouvernance de protection contre les incendies liés à des dysfonctionnements électriques

C’est précisément sur ce point qu’il est important de faire un état des lieux précis sur les dispositifs anti-incendie déployés dans les datacenters. Ce questionnement est d’autant plus important que les incidents majeurs qui ont impacté l’industrie des datacenters et plusieurs milliers de leurs clients ces dernières années ont créé des perturbations significatives. Alors, comment faire ? Un premier constat met en avant que les datacenters s’appuient majoritairement sur des systèmes de protection qui se déclenchent automatiquement après incident. Si ces approches font sens et peuvent être efficaces, elles ont aussi montré leurs limites dans certains cas et peuvent ne pas suffire à contenir ou à éteindre un incident.

Objectif : éviter le prochain sinistre

C’est dans ce contexte qu’il convient de compléter ces approches en intégrant une dimension prédictive. Les solutions de prévention prédictive détectent les dysfonctionnements dans les armoires électriques des datacenters et permettent une intervention rapide avant tout incident. Cela permet par exemple d’éviter les pannes ou départs de feu et de sécuriser les installations électriques grâce à des technologies avancées. La collecte et l’analyse en temps réel de l’atmosphère des tableaux électriques permettent de détecter les variations anormales des gaz et microparticules. Ces données sont traitées par des algorithmes qui remontent des alertes de criticité jusqu’à plusieurs jours avant les incidents.

On comprend donc aisément qu’une évolution de la gouvernance du risque incendie est nécessaire pour permettre aux infrastructures numériques de fonctionner en continu et en toute sécurité. En ce sens, une approche de prévention prédictive constitue une nécessité et doit se positionner comme une priorité stratégique pour les exploitants de datacenters.

Par Christophe POTTIER HDSN