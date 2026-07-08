Après plusieurs années de forte croissance, le marché français des logiciels RSE/ESG et des services associés devrait marquer le pas en 2026. Selon la deuxième édition de l’étude-benchmark d’Advaes consacrée aux logiciels de reporting et de pilotage RSE/ESG, de bilan carbone et d’évaluation de l’impact environnemental de l’IT, ce marché devrait enregistrer une légère contraction de 1% cette année.

En comptabilisant à la fois les ventes de logiciels – SaaS, licences sur site ou open source – et les services directement associés – conseil, formation, paramétrage, intégration, support, maintenance, hébergement, délivrés par les éditeurs ou leurs partenaires – le marché devrait se situer autour de 230 M€.

Un tassement qu’Advaes attribue aux tensions économiques et géopolitiques mais également au relâchement de la pression réglementaire. Le Parlement européen a en effet adopté en décembre dernier l’allègement de la CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) et le décalage de son calendrier d’application dans le cadre et de son projet de simplification baptisé Omnibus, qui a mis un coup d’arrêt à l’accélération du marché.

Advaes attend toutefois une reprise à partir de 2027, mais sans que le marché retrouve les niveaux de croissance observés avant 2024. Sur la période 2024-2029, AdVaes anticipe un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de +4,9% pour l’ensemble du marché français des logiciels RSE/ESG et services associés.

Si ce coup de frein sur les projets RSE/ESG est nettement perceptible dans les PME non directement concernées par les obligations réglementaires, les grandes entreprises et les ETI restent en revanche les plus engagées, selon Advaes, qui souligne que l’outillage reste indispensable compte tenu du volume de données à collecter, fiabiliser et exploiter.

Les budgets restent contenus. Entre 2025 et 2026, Advaes observe une contraction des moyens consacrés à l’implémentation et à l’usage de ces logiciels. Pour la majorité des répondants, le budget moyen reste inférieur à 50.000 euros, et aucun n’évoque en 2026 de budget d’usage supérieur à 200.000 euros. Seul signe plus positif : les budgets d’implémentation compris entre 50.000 et 100.000 euros progressent.

Côté usages, 62% des dirigeant et cadres dirigeants interrogés déclarent déjà utiliser un logiciel RSE/ESG. Un chiffre en hausse de 6 points par rapport à 2025, mais la dynamique paraît moins forte pour les années à venir. Les tableurs et applications internes restent encore présents : 19% des répondants s’appuient toujours sur des outils maison ou Excel.

Côté éditeurs, le paysage reste très fragmenté mais commence à se structurer. Advaes note un début de mouvement de consolidation : les levées de fonds sont devenues plus rares depuis 2024, les tours de table se limitant plus souvent aux actionnaires existants, tandis que les acquisitions et rapprochements se sont accélérés, notamment au second semestre 2025. Advaes cite par exemple le rachat de Pelt8 par Atlas Metrics, lui-même racheté par Novata, ou l’acquisition de Goodstep par Sami, ensuite racheté par SGS.

Le tassement de la croissance perceptible dès 2025 a aussi conduit certains éditeurs à cesser leur activité. C’est le cas de appYuser Insight, dont la liquidation judiciaire simplifiée a été prononcée en mars 2026 ; Greenoco par Decarbo, qui a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire en avril 2026 ; et Fingreen AI, qui a cessé son activité fin 2025.

Au-delà de la consolidation et des cessations d’activité, Advaes anticipe une recomposition du marché autour de plusieurs mouvements structurants. Advaes cite notamment l’émergence de plates-formes intégrées, capables de couvrir à la fois les données de l’organisation, des produits et des services, et de faire converger données extra-financières, financières, achats et logistiques, estompant les frontières entre logiciels de reporting/pilotage RSE/ESG et outils de mesure d’impact environnemental ou d’ACV, voire avec les ERP.

Autre tendance forte : la verticalisation. Le marché se structure autour de solutions adaptées à des secteurs, métiers ou types d’organisations spécifiques : IT, finance, QHSE, supply chain, immobilier, secteur public, industrie, commerce, conseil, etc.

Advaes insiste également sur l’appétence pour le conseil outillé. Les sociétés de conseil, d’audit, de certification ou de conformité se rapprochent des éditeurs, voire les rachètent, car les missions ESG ne peuvent plus être menées efficacement sans applications spécialisées. À l’inverse, certains éditeurs qui avaient développé une activité de conseil tendent à se recentrer sur leur cœur logiciel et sur les services directement liés à leur solution.

Enfin, l’IA apparaît comme un facteur de reconfiguration du marché, même si sa valeur reste diversement perçue par les clients. Les usages les plus identifiés portent sur le nettoyage et l’amélioration de la qualité des données, l’automatisation de la collecte et du reporting, la modélisation, les recommandations d’actions ou encore le renforcement de la conformité.

Méthodologie

L’étude d’Advaes est fondée sur une double approche combinant analyse des éditeurs et retours utilisateurs. L’étude couvre deux grandes familles de solutions : les logiciels de reporting et pilotage RSE/ESG, durabilité et bilan carbone, et les outils d’évaluation de l’impact environnemental de l’IT et des services numériques. AdVaes a étudié 105 éditeurs de logiciels RSE/ESG actifs sur le marché français, dont 50 ont reçu une grille d’évaluation détaillée et 22 y ont répondu intégralement. Cette analyse a été complétée par des entretiens qualitatifs, l’exploitation de sources publiques et de bases tierces.

En parallèle, AdVaes a mené de mars à avril 2026 une enquête de notoriété et de satisfaction auprès de 100 cadres dirigeants ou dirigeants de clients finaux, prescripteurs ou intégrateurs. Le périmètre étudié couvre les logiciels de reporting/pilotage RSE-ESG, durabilité et bilan carbone, et les outils d’évaluation de l’impact environnemental de l’IT et des services numériques.

Photo : Emmanuelle Olivié-Paul, directrice d’Advaes et autrice de l’étude