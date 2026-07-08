Unyc enrichit son catalogue télécoms avec speekmind, l’agent d’intelligence conversationnelle développé par l’éditeur français Fairw.ai. La solution est désormais proposée aux 1.400 partenaires de la plateforme B2B d’Unyc, qui pourront la commercialiser auprès de leurs clients.

Positionnée comme une brique d’IA appliquée aux usages de communication, speekmind permet de capturer, transcrire et analyser automatiquement les échanges professionnels. Elle couvre les réunions en visioconférence, les appels de téléphonie fixe et les réunions en présentiel, avec génération de comptes rendus structurés et de plans d’action par intervenant.

« L’enregistrement et la transcription des échanges professionnels sont en train de devenir un standard dans les entreprises. Avec Fairw.ai, nous sommes désormais en mesure de proposer à nos partenaires une brique d’intelligence artificielle directement appliquée aux usages du quotidien », commente dans un communiqué Bingzhu Huang, cheffe de produits Téléphonie fixe d’Unyc. « Pour nos partenaires, c’est un nouveau service à valeur ajoutée et un levier direct pour augmenter leur panier moyen. »

La solution est compatible avec Microsoft Teams, Zoom et Google Meet, ainsi qu’avec les solutions Centrex, unyCX et les IPBX du marché. Elle prend en charge les conversations multilingues, y compris les changements de langue au cours d’un même échange, et peut déjà être connectée à HubSpot. D’autres intégrations CRM sont prévues.

Pour Unyc, l’intérêt de l’offre tient aussi à sa disponibilité en marque blanche, un point important pour un réseau de partenaires habitués à commercialiser des services sous leur propre marque. L’association d’une licence de téléphonie hébergée Unyc et d’une licence speekmind pourra être réalisée depuis Atlas, l’interface de pilotage d’Unyc.

Fairw.ai met également en avant le traitement et l’hébergement des données en France et en Europe, le chiffrement des données et la conformité au RGPD. Ce partenariat s’inscrit dans l’accélération de la distribution indirecte de l’éditeur, qui avait déjà annoncé il y a quelques mois un accord avec Alliance-Com, ouvrant sa solution à un réseau de 3.000 revendeurs télécoms.