Laetitia Varin est recrutée par Orange Cyberdefense (OCD) en tant que directrice channel, un poste taillé sur-mesure pour elle. Dans le cadre de ses fonctions, la nouvelle responsable des ventes indirectes d’OCD depuis avril 2026 a pour mission d’identifier, activer et orchestrer des partenariats à forte valeur ajoutée avec des intégrateurs, prestataires IT et acteurs financiers afin de démultiplier l’impact des solutions d’Orange Cyberdefense sur le marché.

« Après 20 ans à piloter et maximiser la performance des canaux indirects et des modèles de distribution (notamment en marque blanche) dans l’univers des télécoms, j’ai rejoint Orange Cyberdefense pour relever un défi stratégique de taille : bâtir, structurer et propulser le tout nouveau canal de vente indirecte de l’entreprise », commente Laetitia Varin, sur le réseau social LinkedIn. « Mon approche ? Allier ma maîtrise des dynamiques de distribution indirecte à une immersion rapide et passionnée au cœur des enjeux cyber (SOC, EDR, Zero Trust…) ».

Avant de rejoindre Orange Cyberdefense, Laetitia Varin était cheffe des ventes marque blanche de Keyyo (Bouygues Télecom Pro) depuis novembre 2018. Elle a depuis été remplacée par Laurie Agopian. Auparavant, Laetitia Varin a occupé des fonctions commerciales chez Dstny (ex OpenIT) pendant plus de cinq ans (2013-2018) et chez Coriolis pendant plus de quatre ans (2009-2013).