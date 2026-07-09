Les livraisons de PC ont baissé de 5% en glissement annuel, à 68,2 millions d’unités, au second trimestre 2026, d’après IDC. La faute au développement massif de  l’IA, selon le cabinet d’études, qui entraine une pénurie des puces mémoire et la fin des ordinateurs à bas coût. Il s’agit de la première baisse de ventes de PC en unités après neuf trimestres consécutifs de croissance.

« Ce qu’il faut retenir ici, c’est le décalage entre les volumes et les revenus : les livraisons baissent en terme d’unités mais le chiffre d’affaires grimpe car les fabricants imposent des hausses de prix plus rapidement que la demande ne recule », précise Jitesh Ubrani, directeur de recherche chez IDC.

IDC prévient que cette pénurie de puces ne devrait pas s’atténuer avant début 2028 et met en garde contre un risque de consolidation du marché de la fabrication de PC d’ici là. En effet, les cinq géants que sont Lenovo, HP, Dell, Apple et Asus parviennent tout à fait à s’assurer un approvisionnement en mémoires et peuvent ainsi évincer leurs concurrents plus modestes. Ces multinationales chinoise et étasuniennes sont bien placées pour augmenter leurs parts de marché et contraindre les autres marques à fusionner ou à disparaître.

Au second trimestre 2026, Lenovo a vendu 16,6 millions d’unités (-2,1% en un an) et détient le quart du marché. HP détient un cinquième du marché avec 13 millions d’unités écoulées (-9%). Dell a réalisé 13,6% des ventes avec 9,3 millions d’unités livrées (-5%). Apple a vendu 6,7 millions de machines, soit 10% du marché. Asus a livré 5 millions de PC, autant que l’an dernier sur la même période, et détient désormais un peu plus de  7% du marché.

Le cycle de renouvellement des PC se ralentit en général, remarque IDC, en dépit de l’intérêt des entreprises pour l’IA. L’enrichissement provisoire des fabricants de PC ne devrait pas durer. Selon Jitesh Ubran, ceux-ci ne doivent plus s’attendre à une nouvelle vague de commandes liée à l’anticipation de la hausse des prix des PC. La situation actuelle laisse présager un ralentissement marqué des ventes d’ordinateurs dans le monde au cours du second semestre de cette année 2026.

 

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