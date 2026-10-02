Komposite Data Group (KDG) étend son champ d’intervention aux réseaux et à leur sécurisation avec l’acquisition d’Aquastar Consulting, intégrateur implanté dans les Hauts-de-France. Fondée en 2002, la société emploie 28 collaborateurs, accompagne plus de 200 clients, PME et grands comptes, et a réalisé en 2025 un chiffre d’affaires proche de 8 M€.

Aquastar intervient notamment dans les infrastructures réseau, la connectivité, la sécurisation des flux et les services managés. La société est un partenaire proche de HPE Aruba et de Fortinet, ainsi que de Wallix sur les sujets de contrôle des accès.

Grâce à cette acquisition, KDG entend désormais couvrir plus étroitement la chaîne de traitement de la donnée, de son transport jusqu’à son stockage, sa disponibilité et sa sécurisation, complétant ainsi les expertises historiques de Komposite, dans les infrastructures, le stockage, la sauvegarde, les architectures hybrides et la gestion de la donnée, et d’ISE Systems, sur les services de cybersécurité, la gouvernance, la sécurité offensive et défensive et les services managés.

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Une opération qui s’inscrit dans la stratégie du groupe de se renforcer à la convergence des infrastructures, de la cybersécurité et de la data. Derrière les grandes transformations liées à l’IA, à l’automatisation ou au cloud, il y a une même fondation technologique associant puissance de calcul, infrastructures de stockage intelligentes, réseau résilient et données intègres jusqu’aux utilisateurs, expose Harry Zarrouk, PDG de KDG ((photo). C’est sur cette fondation que le groupe entend se renforcer.

Aquastar renforce également le maillage territorial de KDG. Aquastar dispose d’une base installée importante dans le Nord de la France, tandis que le groupe était jusqu’à présent principalement présent en Île-de-France, dans le Sud-Ouest et à Lyon. À l’issue du rapprochement, KDG revendique plus de 55 M€ de chiffre d’affaires cumulé et 126 collaborateurs.

Aquastar conserve, comme les autres entités du groupe, son identité et son autonomie opérationnelle. Toutefois, l’accent sera mis sur le développement des ventes croisées avec notamment une approche commerciale commune sur les comptes stratégiques. Ludovic Deschamps et Aurélien Guestin, actionnaires historiques d’Aquastar, réinvestissent en devenant actionnaires de KDG.

Toujours dans cette logique de renforcement sur son triptyque infrastructures, cybersécurité et data, le groupe réfléchit déjà à compléter son expertise dans l’observabilité, afin de mieux accompagner les entreprises dans le pilotage des performances et des coûts de leurs infrastructures.

Cette stratégie est soutenue par une forte dynamique de croissance organique. En dépit de la forte hausse des prix des matériels qui a pu geler certains projets, Komposite a ainsi clôturé son exercice le 30 juin dernier, sur un chiffre d’affaires en progression de 23 % à 44 M€. Une performance qu’Harry Zarrouk attribue notamment au développement des missions de conseil amont, qui débouchent de plus en plus sur des projets de transformation associant intégration, déploiement et maintien en condition opérationnelle. L’accélération des projets liés à l’IA, qui accroît les besoins en puissance de calcul et en stockage, contribue également à cette dynamique.