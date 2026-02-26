Global Concept Services (GCS), partenaire de confiance dans l’intégration et la distribution de solutions de communication haute performance, a le plaisir d’annoncer sa nomination en tant que partenaire de distribution agréé pour Grandstream en France.

Grâce à cet accord, l’intégralité du catalogue de Grandstream, spécialisé dans les solutions de communication unifiée, d’infrastructure réseau et contrôle d’accès, est désormais disponible pour les revendeurs, installateurs et prestataires de services français via le réseau de Global Concept Services.

Une synergie au service des entreprises françaises

Ce partenariat permet à Global Concept Services d’offrir au marché français un accès direct et privilégié à une gamme étendue de solutions :

Communication Unifiée : Téléphones IP voix et vidéo, PBX IP et solutions de collaboration.

Réseau : Points d’accès Wi-Fi, routeurs, switches réseau et solutions de gestion cloud.

Contrôle d’accès : Solutions intégrées pour la protection des infrastructures.

En associant l’expertise locale et les ressources de GCS aux produits primés de Grandstream, les clients peuvent désormais déployer des solutions technologiques puissantes et simples à gérer pour tous les secteurs d’activité. Les partenaires de GCS bénéficieront d’une disponibilité accrue des produits, de délais de livraison rapides et d’un service avant-vente et support local dédié.

Un engagement envers l’innovation

« Avec plus de 20 ans d’expertise et un réseau de partenaires très fidèles, GCS s’est toujours efforcé de proposer les meilleures intégrations technologiques. Cette ambition est aujourd’hui portée par une dynamique de croissance forte, illustrée par le recru tement de 30 nouveaux partenaires ces derniers mois qui ont choisi de nous faire confiance pour développer leur activité. L’ajout de Grandstream à notre portefeuille renforce notre capacité à fournir des solutions sur mesure répondant aux besoins

uniques de chaque client. » déclare Sam Haouidi, Responsable Développement Commercial de GCS.

Jacobo Urdiales, Directeur des Ventes Europe du Sud chez Grandstream, a souligné que « l’expertise de GCS et son engagement prouvé envers ses clients en font le partenaire idéal pour apporter n os solutions de communication puissantes sur le territoire français. »