Dstny, fournisseur de solutions de communication pour les TPE et PME européennes, publie la première édition de son baromètre dédié au channel IT. Mené entre novembre 2025 et janvier 2026, ce baromètre fait le bilan des attentes de 44 membres du réseau de 1.500 partenaires de Dstny, de leur vision du marché et de leurs besoins.

La fin des infrastructures cuivre est actée pour 2030 mais près de 2 partenaires sur 10 de Dstny estiment qu’au moins 40% de leur parc s’appuie encore sur des infrastructures cuivre. Avec la fin du cuivre, 9 répondants sur 10 pensent perdre 30% ou moins de liens sur leur parc et 1 sur 10 estime la perte entre 31 et 50%.

Les principaux freins au passage à la fibre sont l’éligibilité (26%) et les frais de mise en service (19%). La question de l’éligibilité est à mettre au regard des 93,5 % de couverture des locaux français identifiés par l’Arcep en 2025.

7 partenaires sur 10 déclarent qu’au moins 50% de leurs clients utilisent encore un poste fixe de téléphonie. La croissance vers le mobile est freinée par des lacunes en matière de « gestion de flotte » et de « hardware ». Le choix de l’opérateur reste un critère non négociable pour 87% des clients finaux. « La réputation du réseau au cœur de l’acte d’achat », remarque Dstny. Entre opérateurs nationaux, la différence s’opère sur les aspects humains : proximité, support technique et conseil. Le prix figure à la dernière place, cité par seulement 11% du panel.

8 répondant·e·s sur 10 peinent encore à vendre de la convergence fixe-mobile (FMC) à leurs clients. Ils déclarent avoir moins de 20% de leur parc de clients usant de la FMC.

A la question : « quels points mettez-vous le plus en avant pour vendre des solutions Ucaas à vos clients ? », les acteurs du channel IT citent principalement la convergence mobile (28%), le prix (21%) ou encore la simplicité d’utilisation (16%). Pour mémoire, UCaaS signifie Communications unifiées en tant que service (voix, vidéo, messagerie).

2/3 des répondants déclarent pouvoir vendre de la téléphonie fixe et/ou mobile intégrée à la solution Teams de Microsoft. Dstny observe une majorité de « Oui, mais avec difficultés ».

Enfin, l’IA est désormais perçue comme un levier crédible dans les projets de communication, selon le baromètre. Pour autant, la réussite ne viendra pas de « l’IA pour l’IA », selon l’étude, mais de la capacité à identifier le bon cas d’usage et à proposer la solution adaptée pour garantir adoption et retour sur investissement.