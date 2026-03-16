Dstny, l’un des principaux fournisseurs de solutions de communication d’entreprise, confirme le succès de sa politique de vente indirecte et passe le cap des 1 500 partenaires. À travers cette annonce, Dstny démontre une nouvelle fois sa capacité à faire grandir son réseau de vente indirecte grâce à la pertinence de ses solutions.

Le réseau de partenaires de Dstny occupe une place centrale dans la stratégie de croissance de l’éditeur sur le segment des PME. Véritable interface avec les petites et moyennes entreprises, les partenaires de Dstny leur permettent de mener à bien leurs projets de communication unifiée en s’appuyant sur des offres éprouvées et pensées pour répondre à leurs besoins spécifiques. Cette caractéristique unique explique le développement constant de Dstny auprès des distributeurs, revendeurs et intégrateurs.

Une croissance notamment portée par les MSP

Sur les douze derniers mois, la forte traction du réseau de partenaires a notamment été portée par le recrutement de nombreux MSP qui se positionnent comme des cibles stratégiques pour Dstny. En effet, fort de l’évolution de l’offre de Dstny, les partenaires Microsoft peuvent désormais pousser encore plus loin l’intégration de Teams et proposer à leurs clients d’accéder à de puissantes fonctions de communication pour un prix particulièrement compétitif.

Des ressources toujours plus importantes

Au-delà de la qualité des solutions de Dstny, le succès de la politique Channel de l’éditeur s’explique également par la pertinence des ressources mises à la disposition du réseau : nouveau programme partenaires, organisation commerciale qui intègre des Responsables partenaires pour chaque région, etc. Cet investissement constant permet à Dstny de travailler durablement et en proximité avec l’ensemble de ses partenaires.

Ndeye Fall chez Dstny « Nous sommes fiers d’avoir passé le cap des 1 500 partenaires actifs qui nous permettent de nous positionner à large échelle auprès des PME dans toutes les régions. Nous allons continuer d’investir fortement pour renforcer nos alliances et offrir nos à partenaires la possibilité de développer rapidement leurs parts de marché au travers de la distribution et de l’intégration de nos solutions. »