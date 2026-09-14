Exclusive Networks signe un accord de distribution avec Docker pour la France, l’Italie et l’Espagne. Le distributeur spécialisé en sécurité informatique va ainsi proposer la plateforme de développement et de déploiement d’applications conteneurisées à son réseau de partenaires dans la région Europe du Sud.

Avec ce référencement, Exclusive Networks élargit son catalogue au-delà de son cœur de métier historique de la cybersécurité en ciblant notamment les enjeux de sécurisation du développement logiciel et des usages liés à l’IA agentique. Docker met notamment en avant ses environnements isolés Docker Sandboxes pour l’exécution d’agents IA, son offre Docker AI Governance pour leur gouvernance et Docker Hardened Images pour sécuriser la chaîne d’approvisionnement logicielle.

« Avec Docker, nous enrichissons notre portefeuille avec une plateforme qui répond à deux priorités de plus en plus importantes pour nos partenaires et leurs clients : le développement logiciel sécurisé et la gouvernance de l’IA et des workflows agentiques », souligne Fabien Azra, directeur des alliances d’Exclusive Networks France (photo).

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Le partenariat prolonge une collaboration déjà engagée au sein du groupe : Nuaware, filiale d’Exclusive Networks, distribue déjà Docker en APAC, en Amérique du Nord et dans d’autres marchés EMEA. Exclusive Networks entend désormais s’appuyer sur ses ressources locales et son réseau de partenaires pour accélérer la présence de Docker en Europe du Sud.

En juillet dernier, Exclusive Networks avait déjà annoncé la distribution de Docker au Royaume-Uni et en Irlande. L’accord dévoilé aujourd’hui étend donc la couverture du VAD à trois nouveaux pays européens.