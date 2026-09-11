Oracle continue d’accélérer dans le cloud sous l’effet de la demande en infrastructures d’intelligence artificielle. Pour son premier trimestre fiscal 2027, clos fin août, le groupe affiche un chiffre d’affaires de 19,3 milliards de dollars, en hausse de 30% sur un an, contre 21% lors du précédent trimestre. Son bénéfice net bondit de 63% à 4,76 milliards de dollars et le bénéfice par action ajusté progresse de 30% à 1,92 dollar.

Le principal moteur reste Oracle Cloud Infrastructure (OCI), dont les revenus ont plus que doublé (+121%) à 7,4 milliards de dollars. La croissance était encore de 93% au trimestre précédent. Avec les applications cloud, en progression beaucoup plus modérée de 10% à 4,2 milliards, les revenus cloud atteignent désormais 11,6 milliards de dollars (+62%), soit 60% du chiffre d’affaires total. À l’inverse, les revenus logiciels traditionnels reculent de 3% à 5,5 milliards de dollars.

Oracle attribue cette envolée à la demande d’entraînement et d’inférence des modèles d’IA, qui reste supérieure à ses capacités disponibles. Le groupe a signé pour plus de 30 milliards de dollars de nouveaux contrats cloud liés à l’IA au cours du trimestre. L’indicateur d’obligation de performance (RPO) atteint 664 milliards de dollars, soit 209 milliards de plus qu’un an auparavant.

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Pour suivre la demande, Oracle a mis en service 850 MW de capacités de datacenters supplémentaires et livré plus de 300.000 GPU depuis la fin du trimestre précédent, presque trois fois plus qu’au quatrième trimestre. Le groupe souligne également la valeur persistante de ses équipements : les GPU arrivés en renouvellement ont tous été reconduits ou revendus, avec une prime moyenne de 20% sur les contrats précédents.

Cette course à l’infrastructure continue toutefois de peser lourdement sur la trésorerie. Les investissements ont atteint 28,5 milliards de dollars sur le trimestre et entraîné un flux de trésorerie disponible négatif d’environ 5 milliards, malgré un cash-flow opérationnel record de 23 milliards. Oracle prévoirait désormais entre 90 et 95 milliards de dollars d’investissements sur l’exercice. Pour limiter ses besoins de financement, le groupe s’appuie davantage sur les prépaiements des clients et sur des montages où ces derniers financent directement certains équipements.

Après avoir levé 20 milliards de dollars de fonds propres au premier trimestre, Oracle confirme néanmoins viser au moins 90 milliards de dollars de chiffre d’affaires sur l’exercice 2027, contre 67,4 milliards de dollars sur l’exercice précédent. Pour le deuxième trimestre, il anticipe encore une croissance de 30% à 34%, et de 65% à 71% pour ses activités cloud.