Mounsef Ben Haddouch rejoint l’équipe dirigeante d’Evernex au poste de vice-président Top-Line Growth.

« Son parcours démontre notre capacité à faire grandir les talents au sein du groupe et à leur confier des responsabilités stratégiques. Sa connaissance de nos marchés et son expérience du développement international seront des atouts majeurs pour poursuivre notre croissance et renforcer notre position d’acteur mondial du cycle de vie des infrastructures IT », commente François Prospert, Chief Revenue Officer d’Evernex, auquel Mounsef Ben Haddouch est désormais attaché hiérarchiquement.

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Cette nomination s’inscrit dans la stratégie d’accélération du développement international du groupe et dans sa volonté d’accompagner les transformations du marché de la tech, notamment autour du cloud public, de l’intelligence artificielle, de la souveraineté numérique et des infrastructures critiques.

Diplômé de l’Institut Mines-Télécom, Mounsef Ben Haddouch a débuté chez IBM avant de rejoindre Evernex en 2013 à Dubaï. Il contribue alors au développement international du groupe, puis crée et structure la filiale marocaine d’Evernex, avant de piloter l’expansion des activités en Afrique et au Moyen-Orient. Sous son impulsion, Evernex renforce sa présence sur le continent africain avec la création de six filiales : Maroc, Algérie, Egypte, Kenya, Afrique du Sud et Nigeria. Il est également à l’origine d’Evernex Global Services, un centre de services mutualisés basé à Casablanca, ainsi que de l’académie des ventes d’Evernex qui a formé plus de 200 personnes depuis sa création.