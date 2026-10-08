Sasety nomme Cyril Margate au poste de directeur du développement pour accompagner sa croissance en France et en Europe.

« Sa connaissance du marché et sa capacité à développer des relations durables avec les clients et les partenaires vont nous permettre d’accélérer notre croissance tout en restant fidèles à nos valeurs d’excellence opérationnelle et de proximité avec nos clients », déclare Jérôme Beaufils, le président de Sasety, « dans un contexte où les organisations doivent concilier transformation numérique, nouveaux usages liés à l’IA et maîtrise croissante des risques cyber ».

« Le marché de la cybersécurité est à un tournant : les préceptes d’hier ne sont plus adaptés, l’empilement des outils de sécurité périmétrique ne fonctionne tout simplement plus, et même les identités vérifiées peuvent représenter une menace. Les entreprises doivent désormais s’appuyer sur des partenaires de confiance capables de les accompagner durablement avec une vision nouvelle », affirme pour sa part Cyril Margate.

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Fort de plus de 25 ans d’expérience, Cyril Margate a exercé différentes responsabilités commerciales et managériales dans des entreprises de services numériques.

Présente en France, au Benelux et au Portugal, Sasety revendique plus de 80 clients et 70.000 utilisateur·rice·s dans 35 pays, notamment au travers de partenariats stratégiques avec des acteurs de la cybersécurité tels que Cato Networks, Silverfort, Pentera, Mimecast et Halcyon.