Colt Data Centre Services (Colt DCS) a nommé Quy Nguyen au poste de directeur général. Il occupait cette fonction par intérim depuis avril dernier, à la suite du départ à la retraite de Niclas Sanfridsson.

Entré chez Colt DCS en 2016, Quy Nguyen y a exercé plusieurs responsabilités dans les ventes et le marketing, l’expérience client, la conception et la fourniture de services. Il était dernièrement directeur commercial (Chief Sales Officer). Auparavant, il avait occupé différentes fonctions dans la finance, la stratégie et la gestion d’entreprise.

Sa mission sera notamment d’accompagner l’expansion internationale de l’opérateur de datacenters, qui revendique 15 sites en exploitation et 12 autres en développement. Colt DCS indique disposer de près de 800 MW de capacités en cours de développement pour répondre notamment à la croissance des besoins liés au cloud et à l’intelligence artificielle.

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Spécialisé dans la conception, la construction et l’exploitation de datacenters pour les hyperscalers et les grandes entreprises, Colt DCS accélère notamment ses investissements en France. Le groupe exploite déjà le datacenter Paris South West des Ulis, d’une puissance IT de 24 MW. Il développe cinq autres datacenters en région parisienne : Paris 2, 3 et 4 à Villebon-sur-Yvette, ainsi que Paris 5 et 6 aux Ulis.

Paris 2, actuellement en construction et déjà entièrement commercialisé, doit fournir 40 MW. Colt DCS prévoit au total 170 MW de capacité en région parisienne à l’horizon 2030, dans le cadre d’un programme d’investissement de 2,3 milliards d’euros annoncé en 2025.