L’augmentation de prix liée à la pénurie mondiale de puces mémoire pourrait être amplifiée par des bots dits « scalpers », selon DataDome, un spécialiste de la lutte contre la fraude en ligne.

Pour en avoir le coeur net, les équipes de DataDome ont analysé pendant plusieurs mois le trafic du site internet d’un détaillant qui commercialise de la mémoire vive DDR5. Elles ont découvert que 91% du trafic observé provenait de bad bots, soit environ 10 requêtes automatisées pour une visite légitime. Ce ratio a bondi de 6 pour 1 à 10 pour 1 en quelques mois, à mesure que les prix grimpent. Ces bots surveillent la disponibilité des produits de mémoire en temps réel pour le compte de spéculateurs.

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« La pénurie de mémoire n’est pas qu’un problème d’approvisionnement industriel », selon Jérôme Segura, vice-président de la recherche sur les menaces chez DataDome (cf. photo). « C’est aussi un terrain de jeu pour des opérations automatisées organisées qui aggravent la rareté perçue et pénalisent doublement le consommateur final en combinant des prix plus élevés et un stock inaccessible ». Il précise que ces robots scalpeurs scrutent les stocks toutes les 6,5 secondes pour acheter la RAM en priorité et la revendre plus cher.

Cette méthode qui coupe l’herbe sous le pied avait déjà été repérée en matière d’achat de GPU pour l’IA générative.