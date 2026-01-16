Les 4 et 5 février prochains, Paris La Défense Arena accueillera IT Partners, le rendez-vous incontournable de l’écosystème IT & Tech français. Un événement stratégique pour les acteurs du secteur, venus découvrir les dernières innovations d’un marché en constante mutation. Parmi les exposants cette année : Binom, la première marque française spécialisée dans les solutions de téléphonie et les objets connectés conçus pour les seniors et les personnes en situation de handicap.

Les seniors, un marché jeune en pleine accélération

Longtemps marginalisés par les acteurs de la tech, les seniors s’imposent désormais comme un segment clé de la transformation numérique. Selon le dernier rapport de l’Arcom publié en avril, les 65 ans et plus constituent la deuxième tranche d’âge la plus consommatrice de contenus vidéo, tous écrans confondus, avec près de cinq heures quotidiennes, dont environ 1h30 sur smartphone.

Une dynamique qui devrait encore s’amplifier. D’après le ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, cette population représentera près de 24 millions de personnes en France d’ici 2030. Autant dire que la « fracture numérique des seniors » appartient désormais au passé : leurs usages évoluent rapidement, et leurs attentes aussi.

Un marché prometteur, mais encore sous-équipé en termes d’offre

Si le potentiel est réel, l’offre reste pourtant largement insuffisante. Sur le terrain, en ligne comme en boutique, les retours utilisateurs convergent vers les mêmes freins :

Menus trop complexes

Écrans et caractères trop petits

Ergonomie inadaptée à une main âgée ou à un handicap

Appareils fragiles, peu résistants aux chutes

Absence de touches physiques simples (répondre, raccrocher),

Manque de dispositifs d’alerte et de géolocalisation en temps réel

Autonomie limitée

Prix souvent élevés

Un constat qui a poussé Jean-Noël Charpentier, ancien ingénieur télécoms, à repenser en profondeur l’approche produit du secteur.

Binom, une alternative française pensée dès la conception

Fondée en 2021 à Montpellier, Binom s’est donnée pour mission de concevoir des solutions connectées réellement adaptées aux besoins des seniors et des personnes en situation de handicap. Téléphones à clapet et smartphones composent aujourd’hui une gamme complète, positionnée sur des prix accessibles, sans compromis sur la sécurité ni sur l’expérience utilisateur.

La marque, qui conçoit tous ses produits en France, revendique déjà plus de 17 000 appareils vendus dans l’hexagone et dans les territoires d’outre-mer. Rien qu’en 2025, Binom a vendu plus 6 500 téléphones. Un volume de ventes qui double chaque année, signe d’un marché en pleine croissance. Si la gamme de téléphones à clapet – Binom X1, X2 et X3 – reste le best-seller avec plus de 16 000 unités écoulées, le smartphone Binom SX1 séduit une clientèle de plus en plus large, en quête de simplicité sans renoncer aux usages modernes. Chaque appareil intègre notamment :

Un bouton d’appel d’urgence SOS

Un système de géolocalisation

Un menu volontairement simplifié

Un écran lisible avec de grands caractères

Une batterie à longue autonomie

Une approche centrée sur l’usage et l’accessibilité

Au-delà des fonctionnalités, Binom se distingue par une approche « accessibility by design », encore rare sur le marché. « À la différence des fabricants traditionnels, nous intégrons l’accessibilité et l’adaptabilité dès la phase de conception de nos produits. Cette approche nous permet de répondre à un large spectre de besoins et d’optimiser en permanence nos solutions grâce à notre proximité avec le terrain », explique Jean-Noël Charpentier, fondateur et président de Binom.

IT Partners, un temps fort pour découvrir les nouveautés Binom Mobile

À l’occasion d’IT Partners, Binom proposera des appareils de démonstration et dévoilera ses dernières innovations en matière de téléphonie et d’objets connectés dédiés à la « Silver Economy ». Un passage incontournable pour les professionnels de l’IT, des télécoms et de la distribution souhaitant anticiper les usages de demain et adresser un marché senior désormais incontournable.

Rendez-vous les 4 et 5 février sur le stand Binom à Paris La Défense Arena.