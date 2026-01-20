Dans un contexte où la gestion des identités n’est plus un simple sujet technique mais un enjeu structurant de sécurité et de conformité, Youzer confirme en 2025 la pertinence de son positionnement sur le marché de l’Identity Governance & Administration (IGA). L’éditeur français enregistre une croissance rentable, avec un ARR en hausse de 40 % sur l’année et un taux de renouvellement de contrat de 98 %.

Plateforme IGA SaaS souveraine et spécialisée, Youzer aide les organisations à mettre en place et à faire vivre une gouvernance claire des identités et des habilitations. L’approche de l’éditeur repose sur une conviction forte : la gouvernance est une discipline à part entière, qui nécessite des outils clairs, maîtrisés et pensés pour passer à l’échelle, sans complexité inutile.

Conçue pour les équipes IT et les DSI, la plateforme Youzer permet d’automatiser l’ensemble du cycle de vie des identités — de l’onboarding à l’offboarding — tout en apportant une gouvernance lisible, traçable et auditable des accès. Cette spécialisation assumée permet aux organisations de reprendre le contrôle d’un sujet critique, souvent marqué par des processus manuels, dispersés et difficiles à maintenir dans le temps.

Une adoption transverse, portée par des enjeux communs

Youzer travaille aujourd’hui avec des organisations de toutes tailles, des PME aux ETI jusqu’aux grands groupes, et dans des secteurs variés tels que la finance, la santé, l’aéronautique, la grande distribution ou encore le transport. Malgré la diversité des contextes, les enjeux sont les mêmes : réduction du risque, conformité réglementaire, maîtrise des accès et soulagement des équipes IT.

Cette adoption se traduit concrètement par une activité soutenue de la plateforme. En 2025, plus de 400 000 opérations de provisioning ont été réalisées (créations, modifications, suspensions et suppressions de comptes), témoignant d’un usage quotidien et structurant de la solution. Sur la même période, 40 000 mises en production ont été effectuées, intégrant correctifs, évolutions fonctionnelles et développements demandés par les clients.

Structuration de l’écosystème et renforcement de l’organisation

L’année 2025 marque également une phase d’accélération pour Youzer, avec la signature de nouveaux contrats et une reconnaissance croissante au sein de l’écosystème IAM. L’entreprise consolide sa position d’acteur de référence sur le marché français et renforce sa stratégie partenariale, en collaboration avec plusieurs intégrateurs, tout en amorçant une ouverture progressive à l’international, sans renoncer à son ancrage français et souverain.

En parallèle, Youzer a fait évoluer son organisation afin d’accompagner durablement cette croissance. Le service Customer Experience a été formalisé, l’équipe de développement web s’est renforcée avec la création d’un pôle DevOps, et l’équipe commerciale a été élargie. Ces évolutions traduisent une volonté claire : faire de la qualité d’exécution, de l’expertise et de l’accompagnement client des piliers de la stratégie de croissance.

François Poulet, Président de Youzer, déclare : « L’IAM est en train de passer d’un sujet purement technique à un enjeu structurant pour les organisations. Chez Youzer, notre ambition est de rendre cette complexité enfin accessible, sans compromis sur la sécurité ni sur la gouvernance. »