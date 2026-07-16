Deux ans après le décès brutal de son fondateur Yves Samama, Stim Plus a retrouvé le chemin de la croissance. Tombé à 40 millions d’euros en 2024, le chiffre d’affaires du revendeur de Nanterre devrait franchir la barre des 50 millions cette année. Barre que Stim Plus avait déjà dépassée avant la crise sanitaire et durant les années de rattrapage qui ont suivi.

Mais la disparition d’Yves Samama avait de fait placé l’entreprise, fondée en 1991, devant un délicat problème de succession. Un problème que la famille du fondateur, qui en est toujours détentrice, a résolu en confiant la direction à son fils Roy Samama, et en recrutant un directeur du développement pour l’épauler dans les décisions stratégiques, l’animation interne et les relations avec les constructeurs.

C’est la mission de Michael Albala qui a rejoint l’entreprise à l’automne 2024. Diplômé de l’EM Lyon, Michael Albala apporte une longue expérience du channel, acquise notamment au cours de ses vingt années chez HP où il dirigé le channel pour la France puis l’Europe du Sud avant de rejoindre le grossiste UFP International comme directeur du développement France et international, avec pour mission d’en diversifier les activités.

Plusieurs initiatives ont été engagées depuis l’arrivée de Michael Albala. Stim Plus a d’abord transformé le rez-de-chaussée de son siège de Nanterre en showroom. Cet espace lui permet d’accueillir ses clients pour des démonstrations mais également de recevoir les constructeurs et les éditeurs pour leurs présentations et leurs formations. Elle y multiplie les ateliers, les rencontres et les opérations communes entre ses équipes commerciales et celles des constructeurs.

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