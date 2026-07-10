L’hébergeur infogéreur breton, dont le siège est à Arradon dans le Morbihan, annonce une hausse de 9% de son chiffre d’affaires consolidé pour l’année 2025. Le groupe revendiquait un CA de 34 millions d’euros l’année précédente. Cette croissance d’Ecritel est portée par l’intégration de l’hébergeur parisien SimpleRezo et par celle de Hiléo, hébergeur varois implanté à Fréjus.

Présente par ailleurs à Nantes, Bordeaux, Toulouse, Paris, Sophia Antipolis, en Guadeloupe et en Polynésie Française, Ecritel revendique « une infogérance couverte par le RGPD et une infrastructure de confiance sur l’ensemble des territoires français, en horaires étendus ».

« Malgré un contexte économique et géopolitique incertain, nous entendons pleinement tirer parti de l’essor de l’économie numérique, de la montée des exigences de souveraineté, de nos investissements dans SecNumCloud et de la relocalisation de productions dans nos principales zones d’implantation », souligne Audrey Louail, présidente (cf. photo), dans un communiqué. « En répondant aux besoins de clients qui refusent de confier leurs données sensibles à des acteurs soumis à des législations extraterritoriales, Ecritel Group est plus que jamais dans son rôle : protéger, héberger, connecter en toute confiance ».

Certifiée HDS, ISO 27001, ISO 9001, ISAE 3402 et PCI-DSS, la société familiale créée en 1985 est en cours d’obtention de la certification SecNumCloud pour ses services cloud destinés aux administrations publiques et aux opérateurs d’importance vitale.

A l’occasion de l’annonce de ses résultats, Ecritel rappelle avoir finalisé son refinancement bancaire le 21 mai 2026. Le groupe est désormais détenu en totalité par ses fondateurs et par une partie de ses 250 collaborateur·rice·s.