Le CISPE renforce la pression sur Broadcom. L’association européenne des fournisseurs de services d’infrastructure cloud s’est alliée au Cigref en France, à Beltug en Belgique, à Voice en Allemagne et à CIO Platform Nederland pour demander à la Commission européenne d’imposer rapidement des mesures provisoires au propriétaire de VMware.

Dans une lettre commune datée du 10 juillet et adressée à la commissaire européenne à la concurrence Teresa Ribera ainsi qu’à Henna Virkkunen, vice-présidente chargée de la souveraineté technologique, les cinq organisations réclament notamment une période de transition d’au moins trois ans, le temps que Bruxelles poursuive son enquête sur les pratiques de Broadcom. L’information a d’abord été rapportée par Reuters et la Commission a confirmé avoir reçu le courrier.

Les signataires accusent Broadcom d’avoir fortement augmenté les prix de VMware et écarté des milliers de fournisseurs de services cloud de l’achat et du déploiement de ses technologies. Le CISPE souligne sur Linkedin que cette démarche réunit désormais à la fois des fournisseurs européens de cloud et des organisations représentant leurs grands clients. Il y voit la preuve que les inquiétudes concernent l’ensemble de l’écosystème, et pas uniquement certains concurrents de Broadcom.

Broadcom rejette les accusations et reproche au CISPE d’être soutenu par les hyperscalers. Le groupe affirme au contraire continuer à investir auprès de ses partenaires VMware Cloud Service Provider européens afin de leur permettre de proposer une alternative aux grands fournisseurs de cloud.

Cette nouvelle action prolonge la plainte déposée en mars par le CISPE auprès de la Commission européenne. Elle visait notamment la fermeture du programme Broadcom Advantage Partner aux partenaires VMware Cloud Service Provider, ainsi que les hausses tarifaires, les minima d’engagement et l’exclusion des plus petits opérateurs. L’association demandait déjà la suspension de ces mesures et la réintégration des fournisseurs évincés.

Le CISPE avait engagé le bras de fer dès juillet 2025 en saisissant le Tribunal de l’Union européenne pour contester l’autorisation du rachat de VMware par Broadcom.