Cohesity nomme Seb Fitzjohn au poste de Vice-Président des Ventes, Partenaires Channel et GTM pour l’Europe. Rattaché à Olivier Savornin, directeur Europe, il pilotera la stratégie de commercialisation indirecte du spécialiste de la protection des données et le développement de nouveaux partenariats sur les marchés européens. Il s’appuiera notamment sur le programme partenaires Cohesity Aspire.

Seb Fitzjohn revendique vingt ans d’expérience dans les ventes, le channel et les stratégies go-to-market. Il rejoint Cohesity après sept années chez ServiceNow, où il a successivement dirigé l’organisation partenaires EMEA puis les ventes pour l’Europe du Nord. Son arrivée intervient peu après l’annonce d’un partenariat stratégique entre Cohesity et ServiceNow destiné à apporter des capacités de récupération et de résilience en temps réel aux agents d’IA d’entreprise.

Cette nomination intervient dans le cadre du renforcement de l’encadrement européen de Cohesity. L’éditeur a notamment recruté ces derniers mois Matthieu Gross comme directeur des ventes pour l’Europe du Sud, Julien Mousqueton au poste de RSSI Europe et Mathias Michiels au poste de Country Manager France.