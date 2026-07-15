IBM a lourdement chuté à Wall Street après la publication anticipée de résultats trimestriels inférieurs aux attentes. Le titre a perdu 25% le 14 juillet, signant sa plus forte baisse en séance depuis plusieurs décennies.

Le groupe prévoit un chiffre d’affaires de 17,2 milliards de dollars au deuxième trimestre 2026, en hausse de seulement 1% sur un an. Le consensus tablait sur environ 17,8 milliards. Le bénéfice par action ressortirait à 2,27 dollars, là encore nettement sous les attentes du marché.

La contre-performance vient principalement de l’activité infrastructures, dont les revenus ont reculé de 7%. Les ventes de systèmes Z et des logiciels associés ont été moins dynamiques que prévu. Plusieurs contrats importants n’ont pas été signés avant la clôture du trimestre.

Dans une lettre adressée aux investisseurs, le PDG Arvind Krishna (photo) reconnaît sans détour qu’IBM a « failli » sur le trimestre. Il explique que certains clients ont réorienté leurs dépenses vers les serveurs, le stockage et la mémoire afin d’anticiper de possibles hausses de prix et les tensions d’approvisionnement liées au boom de l’IA. Des inquiétudes croissantes en matière de cybersécurité auraient également ralenti plusieurs décisions.

Les logiciels résistent mieux, avec une croissance de 5%, mais ralentissent nettement après les 11% enregistrés au premier trimestre. Red Hat progresse encore de 11%.

Cette déception ravive les craintes entourant les groupes informatiques historiques, alors que l’IA déplace une part croissante des budgets vers les infrastructures de calcul. IBM avait déjà perdu plus de 13% en février après qu’Anthropic a présenté un outil capable d’aider à moderniser les applications en COBOL.

Le revers est d’autant plus sensible qu’IBM cherche depuis plusieurs années à se repositionner comme un éditeur de logiciels, notamment à travers les acquisitions de Red Hat, HashiCorp et Confluent. Le ralentissement du logiciel relance donc la question de sa capacité à tirer parti du cycle d’investissement dans l’IA.

IBM publiera ses résultats définitifs et actualisera ses perspectives annuelles le 22 juillet.