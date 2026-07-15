Sophos lance Sophos Fusion, une architecture destinée à réunir dans un même système ses technologies de protection des postes de travail, des réseaux, des identités, de la messagerie et du cloud, ainsi que ses offres EDR, XDR, SIEM et MDR. L’éditeur entend ainsi réduire la fragmentation des outils de sécurité et coordonner plus rapidement la détection et la réponse aux attaques.

Présenté comme une évolution de la plateforme Sophos Central, Fusion repose sur une couche de données commune alimentée en temps réel par les différents points de contrôle. Une détection effectuée sur un équipement pourra ainsi déclencher automatiquement des mesures sur les autres composants de l’environnement.

La nouvelle architecture intègre également les capacités d’analyse de Taegis, héritées du rachat de Secureworks finalisé en 2025. Elle restera ouverte aux technologies tierces grâce à plus de 500 intégrations, permettant notamment de connecter des outils de protection des terminaux, des pares-feux ou des solutions de gestion des identités d’autres fournisseurs.

Plusieurs briques seront progressivement disponibles. Le nouveau SIEM, la version remaniée de Sophos XDR et l’extension du service MDR doivent être commercialisés à partir du 15 août. Sophos AI Defense, consacré à la sécurisation des usages de l’IA et du « shadow AI », est annoncé en accès anticipé en août puis en disponibilité générale en octobre.

Sophos prévoit enfin de s’appuyer sur son réseau de MSP, MSSP, revendeurs et distributeurs pour commercialiser et exploiter Fusion. Une offre baptisée CISO Advantage, disponible à partir d’octobre, doit notamment permettre aux partenaires de proposer des services de pilotage des risques, de contrôle de conformité et d’accompagnement équivalents à ceux d’une direction de la sécurité.