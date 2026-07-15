Sophos lance Sophos Fusion, une architecture destinée à réunir dans un même système ses technologies de protection des postes de travail, des réseaux, des identités, de la messagerie et du cloud, ainsi que ses offres EDR, XDR, SIEM et MDR. L’éditeur entend ainsi réduire la fragmentation des outils de sécurité et coordonner plus rapidement la détection et la réponse aux attaques.

Présenté comme une évolution de la plateforme Sophos Central, Fusion repose sur une couche de données commune alimentée en temps réel par les différents points de contrôle. Une détection effectuée sur un équipement pourra ainsi déclencher automatiquement des mesures sur les autres composants de l’environnement.

La nouvelle architecture intègre également les capacités d’analyse de Taegis, héritées du rachat de Secureworks finalisé en 2025. Elle restera ouverte aux technologies tierces grâce à plus de 500 intégrations, permettant notamment de connecter des outils de protection des terminaux, des pares-feux ou des solutions de gestion des identités d’autres fournisseurs.

Plusieurs briques seront progressivement disponibles. Le nouveau SIEM, la version remaniée de Sophos XDR et l’extension du service MDR doivent être commercialisés à partir du 15 août. Sophos AI Defense, consacré à la sécurisation des usages de l’IA et du « shadow AI », est annoncé en accès anticipé en août puis en disponibilité générale en octobre.

Sophos prévoit enfin de s’appuyer sur son réseau de MSP, MSSP, revendeurs et distributeurs pour commercialiser et exploiter Fusion. Une offre baptisée CISO Advantage, disponible à partir d’octobre, doit notamment permettre aux partenaires de proposer des services de pilotage des risques, de contrôle de conformité et d’accompagnement équivalents à ceux d’une direction de la sécurité.

Nos lecteurs ont lu ensuite


SASE + XDR : La Formule Gagnante d’une Cyberdéfense moderne
Par Jérôme BEAUFILS – CEO de SASETY www.sasety.com   Dans un monde toujours plus connecté et à l’équilibre géopolitique fragilisé, la cybermenace est omniprésente et chaque jour plus sophistiquée. Les cyberattaquants, usant de tactiques de plus...

Sophos récompense ses partenaires les plus dynamiques lors du Sophos Experience Paris 2025
Le mardi 3 juin, Sophos avait convié aux Salons Hoche la crème de ses partenaires pour l’édition 2025 de son événement partenaires annuel, le Sophos Experience Paris. L’opportunité pour la marque de partager ses grandes...

Sophos : le MDR et les services managés, moteurs de la croissance en 2024
Les services de détection et de réponse managés (MDR) seront très clairement un vecteur important de la croissance du marché de la cybersécurité en 2024. C’est en tout cas le message que Sophos entend faire...

Sophos annonce l’acquisition de Secureworks
Sophos a l’intention d’intégrer la technologie Taegis de détection et la réponse étendues (XDR) de Secureworks dans sa plateforme de cybersécurité. L’opération vise à réunir Secureworks, cotée en bourse et détenue majoritairement par Dell Technologies,...

Sophos part à la rencontre de ses clients et partenaires en régions
Le spécialiste britannique de la sécurité des réseaux et des points de terminaison vient de relancer son tour de France annuel en régions. La première étape s’est déroulée ce mercredi 18 septembre à Nantes et...