Heliaq poursuit sa stratégie de croissance externe. Le groupe annonce l’acquisition de Synten, société francilienne spécialisée dans l’hébergement, les services managés, la sauvegarde, le PRA et la sécurisation d’environnements IT critiques. Basée à Saint-Cloud, l’entreprise réalise environ 5 M€ de chiffre d’affaires, dont près de 4 M€ en services récurrents, avec une équipe de 20 collaborateurs. Elle dispose notamment des certifications ISO 27001 et HDS.

Synten rejoint Heliaq Solutions, la filiale du groupe dédiée au cloud, aux services managés et à la cybersécurité. Pour Heliaq, l’opération répond à plusieurs objectifs : renforcer son socle de revenus récurrents, densifier son dispositif en Île-de-France et accroître sa capacité à opérer dans la durée des systèmes d’information critiques. Synten apporte également un portefeuille d’environ 150 clients, de toutes tailles.

L’opération permet surtout à Heliaq de compléter son maillage francilien. Le groupe, qui n’avait pas de présence à Paris il y a encore cinq ans, compte désormais quatre agences en Île-de-France, employant 85 personnes pour un chiffre d’affaires cumulé de 60 M€. Des agences aux métiers complémentaires. Avec le cloud et les services managés de Synten, l’ensemble des métiers du groupe est désormais représenté dans la région : l’agence de Rosny-sous-Bois décline son savoir-faire dans les infrastructures IT, son agence de Trappes se spécialise dans les espaces de travail numériques et son agence de Châtenay-Malabry (issue du rachat de Protego au printemps 2025) regroupe ses expertises en cybersécurité.

Heliaq précise que les clients de Synten conserveront leurs interlocuteurs actuels et les clients accéderont progressivement aux moyens et expertises élargis d’Heliaq Solutions. Le dirigeant-fondateur de Synten, Christophe Avedissian, accompagnera l’intégration pendant une période de transition de quatre mois, avant de transmettre la direction opérationnelle à Éric Signerin, jusqu’ici directeur technique de Synten.

Il s’agit de la première acquisition d’Heliaq depuis le début de son nouvel exercice, le 1er avril 2026. Elle s’inscrit dans la continuité des opérations menées depuis la prise d’indépendance de l’ex-branche corporate de Koesio, rebaptisée Heliaq au printemps 2025. Sur l’exercice 2025-2026, le groupe avait mené quatre acquisitions, reprenant d’abord Protego Informatique, intégrateur spécialisé en cybersécurité, puis Upinfo, société francilienne positionnée sur la cybersécurité cloud et l’infogérance sur mesure, Applixia, spécialiste des environnements IBM i / Power Systems, et enfin Kaistos, intégrateur et infogéreur d’infrastructures francilien partenaire de Dell Technologies et Fortinet.

Heliaq, qui revendique désormais près de 400 M€ de chiffre d’affaires et 700 collaborateurs, entend poursuivre sa politique de d’acquisitions ciblées à un rythme soutenu. Il vient pour cela de recruter Marie Renard, une consultante spécialisée en évaluation d’entreprises et en transaction services pour piloter ses fusions et acquisitions.